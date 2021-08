Treći festivalski dan nastavlja se večeras uz nastupe DJ velikana Andrea Olivu, David Squillacea i Marka Nastića u čijim ćemo glazbenim čarolijama uživati u klubu NOA.

Publiku još očekuju dva dana vrhunske zabave na novom boutique festivalu We Still Dance na najpoznatijoj hrvatskoj party plaži Zrće. Prvo izdanje ove ljetne avanture osvojilo je srca posjetitelja iz cijelog svijeta koji su poštujući sve epidemiološke mjere pod vedrim nebom kluba Noa uživali u glazbenim majstorijama Enzo Siraguse, tINI, Rich NxT i Mariana Mateljana, Luigi Madonne, Roberta Capuana i BEC.



Treći festivalski dan nastavlja se večeras uz nastupe DJ velikana Andrea Olivu, David Squillacea i Marka Nastića u čijim ćemo glazbenim čarolijama uživati u klubu NOA.



Posljedni dan Festivala, nedjelja, 22. kolovoza donosi pravi šećer na kraju koji smo dugo iščekivali. Nakon više od dvije godine u klub Kalypso stiže jedna od omiljenih DJ zvijezda, Švicarka Sonja Moonear, a nezaboravnu večer svojim će nastupom bez sumnje začiniti jedan od najpoznatijih DJ-a današnjice, Amerikanac Seth Troxler. Uz svjetske DJ zvijezde nastupit će i domaći DJ Marin Biočić. After party održava se 23. kolovoza u jutarnjim satima u klubu Kalypso uz Margaret Dygas.



Festival se na plaži Zrće u klubovima Papaya, Noa i Kalypso održava uz sve epidemiološke mjere, a na sva događanja mogu ući samo osobe koje imaju EU Covid certifikat ili negativan test. Iza We Still Dance festivala stoji poznati hrvatski event brand We Love Sound, koji kao organizator stoji iza jednog od najboljih svjetskih festivala - Sonusa i omiljenog zagrebačkog događaja We Love Sound Open Air.



Ulaznice za Festival, koji počinje svake večeri od 22 sata, mogu se kupiti na blagajnama klubova Kalypso i Noa od 15 sati.