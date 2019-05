Nekoliko nas dana dijeli do početka trećeg izdanja festivala WELOVESOUND. Neki od najpoznatijih svjetskih DJ-a elektroničke glazbe rasplesat će Zagreb ove subote, 1. lipnja.

Treće po redu izdanje ovog butik festivala predstavljeno je u Zagrebu, a poseban naglasak stavljen je na produkciju zvuka te uređenje festivala. Kako se ovog vikenda u Zagrebu konačno očekuje lijepo i toplo vrijeme, prilika je ovo za vrhunsku zabavu na otvorenom.

„Veseli me što nas u subotu očekuje lijepo vrijeme, to nam je jako bitno. Mislim da će biti pravi zagrebački summer opening, očekujemo jako dobru atmosferu i odličnu glazbenu ponudu. Program počinje u 16 sati na Jarunu i trajat će sve do 5 ujutro, a od 5.30 selimo se u klub Aquarius gdje će biti after party. Gosti dolaze iz cijele Europe, a ja pozivam sve da nam se pridruže i provjere zašto je ovo omiljeni zagrebački festival!“ – izjavio je Dalibor Oliver Zjačić, organizator #WELOVESOUND festivala.

Lokacija koja se nalazi između Velikog jezera Jarun i savskog nasipa, pored skate parka, okružena je zelenilom i drvećem. Za uređenje se koriste četiri tehnologije svjetlećih instalacija, a bit će postavljen i drveni plesni podij.

„Sve kulturno-zabavne manifestacije za Zagreb znače više posjetitelja, a manifestacije poput #WELOVESOUNDA sa svojom ciljanom skupinom, a to su mladi, pomažu Zagrebu pozicionirati se na karti turističkih i glazbenih destinacija. Ovaj festival podržavamo jer vjerujemo u ekipu koja ga radi i njihovo iskustvo. Želja nam je da festival u idućim godinama dođe na još višu razinu te da pokrijemo i segment publike koja voli urbanu, elektroničku glazbu!'' – izjavio je Nikola Stojadinović, savjetnik u Gradskom uredu za kulturu. Festival se održava u suradnji s Gradom Zagrebom te TZ Grada Zagreba. Festival organizira iskusni tim Sonus festivala, koji je treću godinu zaredom proglašen najboljim festivalom u Hrvatskoj.

Američki superstar DJ Seth Troxler predvodi glazbena imena koja će zabavljati nekoliko tisuća gostiju koliko ih se očekuje ove godine. Ovaj glazbenik, koji je 2013. godine proglašen najboljim na svijetu prema Resident Advisor-u, u Zagreb dolazi nakon nastupa na Movement Electronic Festivalu u Detroitu.

Uz njega, na festivalu će nastupiti i Švicarka Sonja Moonear. Ona je prošle godine unatoč kiši napravila odličnu atmosferu koja se i danas prepričava. Sonja je jedna od najtraženijih DJ-ica na svijetu što potvrđuje i podatak da je samo u prvih pet mjeseci ove godine imala čak 25 nastupa u 15 zemalja na različitim krajevima svijeta.

Na #WELOVESOUND će nastupiti još tri cijenjena i iskusna DJ-a, predstavnik francuske house scene - Dyed Soundorom, jedan od osnivača svjetski poznate izdavačke kuće Visionquest - Shaun Reeves te Luca Cazal, resident jednog od najpoznatijih svjetskih klubova DC10 na Ibizi. Domaće glazbenike ove godine predstavlja jedan od najboljih hrvatskih DJ-a te nagrađivani producent Andrea Ljekaj, poznat po nedavnom remixu za Josipu Lisac.

Ulaznice za festival mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr i ticketshop.hr te na TISAK MEDIA prodajnim mjestima, a online putem službene web stranice festivala https://we-love-sound.com/tickets/ Partneri festivala su Red Bull, Jana, Coca Cola, Jack Daniels, Arena Centar, medijski partner 24 sata. Preferirano sredstvo plaćanja na festivalu su Mastercard® i Maestro kartice® pa posjetitelji pri plaćanju ovim karticama na festivalu ostvaruju 10% popusta na svim šankovima. Također, posjetitelji pri kupnji ulaznica za #WELOVESOUND festival od 16 do 19h na dan eventa, ostvaruju 50% popusta na cijenu ulaznice plaćenu Mastercard i Maestro karticama.

Za više informacija, pratite #WELOVESOUND festival na društvenim mrežama.

