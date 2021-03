Od 1961. MBZ je najaktivniji i najvažniji festival u Hrvatskoj, u potpunosti posvećen novoj glazbi svih žanrova. Ove godine će se održati u nešto drugačijem obliku, a detaljan program otkrila je Margareta Ferek Petrić, umjetnička ravnateljica festivala.

Jedan od najvažnijih međunarodnih festivala suvremene glazbe – Muzički biennale Zagreb, u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja, kreće u travnju i ove godine slavi 60. rođendan pod nazivom – “(Re)konstrukcija – Continuum”.

Od travnja do rujna 31. muzički biennale Zagreb održat će se u četiri programska bloka – Furioso!, Shifting, Le sacre de l´été i Celebration! Organizatori su na online konferenciji za medije najavili bogat i raznovrstan program, u sklopu kojeg će svoj rad publici predstaviti skladatelji iz Hrvatske, ali i gosti iz svih krajeva svijeta.

“Drago mi je najaviti da će se festival unatoč izazovima ipak uspjeti održati, iako u drugačijem obliku. Muzički biennale Zagreb će se, u takozvanom Continuum-u, održati u četiri festivalska bloka. Publika svih godišta moći će uživati u MBZ-u na raznim gradskim lokacijama, kao i u online formatu. Dijeljenjem na četiri dijela, odnosno bloka, nadamo se omogućiti nesmetano i sigurno održavanje festivala unatoč mjerama usred pandemije i unatoč posljedicama potresa“, istaknula je umjetnička ravnateljica MBZ-a, skladateljica Margareta Ferek-Petrić.

INK Experiment duo, Papandopulo kvartet, Zagrebačka filharmonija, Ansambl Decoder, Cantus Ansambl, Šumovi protiv valova i Delapse samo su neki od izvođača koji će na ovogodišnjem izdanju MBZ-a izvesti djela uglednih domaćih i stranih skladatelja.

“Ovogodišnji MBZ održat će se na nekoliko lokacija u Zagrebu. Već u predbijenalskom periodu od 9. travnja u Etnografskom muzeju otvorit će se izložba Srđana Đuričića – “Kelemenov pozdrav svijetu”, kojom će se odati počast utemeljitelju MBZ-a, Milku Kelemenu. Zatim će se u suradnji s Francuskim institutom održati i nekoliko pop-up koncerata studenata Muzičke akademije, a od 15. do 17. travnja održat će se i glazbeno-plesna akcija na otvorenom ispred HNK. Tu su još i Hrvatski glazbeni zavod, Atelijer Meštrović, klub Močvara, Muzej suvremene umjetnosti, Pogon Jedinstvo itd; a sve s ciljem umrežavanja što više različitih aktera s umjetničke scene i s ciljem davanja obola Zagrebu u segmentu suvremene glazbe”, rekla je Margareta Ferek-Petrić.

Glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja, Antun Tomislav Šaban, istaknuo je skladatelje koji će predstaviti svoja djela na MBZ-u: “Naša umjetnička ravnateljica složila je zanimljiv i bogat program u kojem važno mjesto zauzimaju hrvatski skladatelji vrlo različitih izričaja, i ove godine imamo velik broj praizvedbi naših skladatelja, a to su: Berislav Šipuš, Mladen Tarbuk, Gordan Tudor, Ivana Kiš, Alen i Nenad Sinkauz, Frano Đurović, Tomislav Oliver, Ivan Josip Skender, Ana Horvat, Dubravko Detoni, Krešimir Klarić. Lovro Stipčević, Ivana Kuljerić Bilić, Davorin Kempf, Marko Slaviček, Helena Skljarov, Tena Ivana Borić, Višeslav Laboš, Ivan Violić, Maja Rivić, Tihomir Ranogajec, Matko Brekalo i Boris Jakopović“.

Muzički biennale Zagreb i ove godine misli na najmlađe članove društva i stvara program za djecu i mlade. “Zbog pandemije koronavirusa, MBZ će ove godine program za djecu i mlade premjestit iz koncertnih dvorana, škola i vrtića u digitalne formate. Na prvi dan festivala, 18. travnja objavit će se nova web-stranica kidz.mbz.hr. Maskota MBZ programa za velike malene je Svirko i djecu će voditi kroz interaktivne, edukativne sadržaje, kvizove, razgovore sa skladateljima i izvođačima, ali i kroz animirano-igrani serijal čija je autorica glazbena edukatorica i violinistica Lucija Stanojević, a produkciju potpisuje Studio Tetrabot“, rekla je programska voditeljica i autorica koncepta, ujedno i izvršna producentica MBZ-a Nina Čalopek.

Slavljeničko izdanje MBZ-a otvara se koncertom Zagrebačkih solista 18. travnja u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda. Time započinje Prvi festivalski blok pod nazivom “Continuum Nr. 1 – Furioso!” koji će trajati do 22. travnja. U sklopu ovogodišnjeg MBZ-a od 11. do 14. svibnja implementiran je i festival Jazz.hr/proljeće na kojem će nastupiti Obradović- Tixier Duo, Goran Kajfeš Tropiques Quartet, Domagoj Ralašić, Alvin Queen Soultet i Paier Valcic Quartet „Cinema Scenes“.

Drugi festivalski blok “Continuum Nr. 2 – Shifting” održat će se od 27. do 29. svibnja, a “Continuum Nr. 3 – Le sacre de l´été” najavljen je za period od 15. do 17. srpnja. Upravo 17. srpnja u Pogonu Jedinstvo izvest će se “Semi–mono–opera” Silvija Foretića za jednog pjevača i vrpcu. Ovo djelo praizvedeno je na MBZ-u 1979. u izvedbi samog skladatelja, no 2021. bit će izvedena nova inačica djela, s Miljenkom Đuranom u ulozi pjevača i posve novo snimljenim materijalom koji pripremaju Silvio Foretić i Višeslav Laboš. Na taj se način festival okreće svojoj baštini i preoblikuje ju za novu publiku. Zatvaranje MBZ-a i festivalski blok “Continuum Nr. 4 – Celebration!” održat će se 18. i 22. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu. Čast da zatvori ovogodišnje i drukčije izdanje Muzičkog biennala Zagreb ima skladatelj Berislav Šipuš i njegova opera po motivima Janka Polića Kamova – “Posljednji…Intermezzo…”.

Ovogodišnji MBZ donijet će nam mnoštvo skladateljskih stilova i karaktera, kontrast generacija, starog i novog, tradicionalnog i suvremenog. “Imat ćemo priliku čuti i vidjeti nadolazeće glazbene profesionalce, ali se i prisjetiti velikih skladateljskih imena koja su ostavila neizbrisiv trag u svijetu suvremene umjetnosti. Program otvara vrata u 21. stoljeće, imamo mnogo praizvedbi, većinom mladih generacija hrvatskih skladatelj(ic)a. Kroz program ćemo osjetiti i dašak zemalja koje su obilježile život utemeljitelja MBZ-a Milka Kelemena, ali i zaviriti u budućnost suvremene glazbe”, zaključila je umjetnička ravnateljica Margareta Ferek-Petrić.

Kompletan program ovogodišnjeg MBZ-a pogledajte OVDJE.