Nakon zadnjeg koncerta prije sedam godina, četvorka Moraines se zaklela popeti na pozornicu kada objave vinil. Obećanje su ispunili sa singlovima koji u jeku svih događaja u svijetu služe kao, kako sami kažu, soundtrack apokalipse koja nikako da stigne.

Instrumentalna progresivna rock četvorka Moraines objavila je dva nova singla, “Burn The Boats” i “Happy End For A Broken Machine”, kojima najavljuje koncertnu promociju i proslavu 15 godina benda u klubu Močvara u subotu 19. ožujka.

Upravo objavljeni singlovi “Burn The Boats / Happy End For A Broken Machine” izdani su digitalno, a premijerno će se moći čuti na zagrebačkom nastupu, zajedno uz prošlogodišnje "The Brute / Human, Titan” koji su dostupni i na vinilu. Oba izdanja najavljuju dugosvirajući album „Future Histories“ čija se objava očekuje na jesen.

Na objavljenim duplim singlovima surađuju s Michaelom Pattersonom, mix majstorom iz Los Angelesa, poznatom po radu s Nine Inch Nails, Puscifer, Notorious B.I.G., Black Rebel Motorcycle Club, Sinéad O'Connor, a potpisuje i mix Beckovog "Midnight Vultures" nominiranog za Grammya za album godine. Za snimanje je bio zadužen Tomislav Franjo Šušak, osim bubnjeva koje je snimao Mark Mrakovčić, a edit potpisuje Jon Tidey. Materijal je u Južnoj Karolini masterirao Vlado Meller, dvostruki dobitnik Grammya.

Koncert će označiti i početak novog poglavlja za Morainese, te kraj čekanja za publiku i njih same, a na nastupu će im se pridružiti i gosti. Koncert će otvoriti losanđeleski DJ i elektronički producent sa zagrebačkom adresom DF Tram i post-metal/prog rock band Jantar, koji je nastao kao kontinuacija Pink Fairy Armadillo. Za kraj će nastupiti elektronički techno prog dvojca Bojan Opačak i Vili Miličević. Između toga će Moraines prvi put u povijesti, bez improvizacija kao uvijek do sada, u cijelosti izvesti kompozicije s nadolazećeg albuma "Future Histories". Koncert u Močvari prvi je u nizu kojima će ova instrumentalna prog rock četvorka po prvi puta predstaviti te materijale.

Moraines su često hvaljeni kao jedan od eklektičnijih i raznovrsnijih bendova proizašlih iz zagrebačke underground scene. Bend čine Mario Mlakar (bubanj), Goran Rusmir (bas gitara), Domagoj Šekelja i Petar Pečur (gitare). Prvi EP iz 2008., „The Perfect Pantheon of Absence“ nastao je pod utjecajem vala stoner rocka i post-metal bendova i prvi je materijal tog žanra u Hrvatskoj. Trenutni glazbeni pristup izbjegava jednostavnu žanrovsku odrednicu, a u njemu bi podjednako za sebe nešto mogli pronaći ljubitelji math, prog i post-rocka, heavy metala ili post-hardcorea u svim svojim varijacijama kroz posljednje dvije dekade.

