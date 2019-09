Domenica Gabriela predstavila je pjesmu ''Oceani ljubavi''.

Nakon što je prošle godine hrabro zakoračila na hrvatsku glazbenu scenu singlom 'Vraćam se', mlada glazbenica Domenica Gabriela svojoj je publici predstavila novu pjesmu 'Oceani ljubavi'.

''Puno vremena i truda sam posvetila toj pjesmi jer sam ju htjela izdati tek kada je sve zadovoljilo neke moje kriterije, a to je vrlo često vrlo kompleksan proces s mnogo izazova za ljude s kojima surađujem, ali i za mene samu. No uvijek se trudim ostvariti svoju viziju, koliko god to vremena i komplikacija iziskuje'', ističe Domenica Gabriela, koja je i u ovoj pjesmi zaslužna i za tekst i za glazbu:

''Cijeli proces zapravo je trajao vrlo kratko. Inspiracija mi je došla jedan kišni dan i poslije sam samo usavršavala tekst dok sve nije došlo na svoje mjesto. Pjesma je ljubavna, u njoj sam otvorila svoje srce i mislim da će se ljudi moći s njom poistovjetiti... Spot je napravio Luka Sepčić i uspio je ostvariti moju viziju pjesme, onako kako sam ju zamišljala dok još ništa nije bilo razrađeno. Jako joj se veselim, nadam se da će ju publika prepoznati.''

Osim reakcijama publike, Domenica Gabriela, inače studentica odnosa s javnošću, veseli se i svom vlastitom albumu u budućnosti, kao i live nastupima s bandom. Ova mlada, talentirana i svestrana Zagrepčanka završila je i Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog, svira klavir, odlično ''pliva'' u pop-žanru, a za sebe će reći da je najveći fan Olivera Dragojevića i Whitney Houston. Upravo zato velika joj je čast bila prije prošlogodišnje zagrebačke premijere dokumentarnog filma o Whitney Houston izvesti njezine najveće uspješnice.