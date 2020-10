Glazbenica Medea nastavlja marljivo graditi svoju glazbenu karijeru i predstavlja novu pjesmu “Rođendan” koju potpisuju Miro Buljan.

Medea je mlada glazbenica čije ime ćete sigurno još mnogo puta susresti, a koja će vas svojim vokalnim interpretacijama osvojiti na prvu. Talent ove mlade glazbenice je prepoznao i pobjednički tim Damira Kedže s kojim je nastupila, a ujedno i pobijedila na ovogodišnjoj Dori te su trebali otputovati na ovogodišnji Eurosong.

Medea nastavlja marljivo graditi svoju glazbenu karijeru i predstavlja novu pjesmu “Rođendan” koju potpisuju Miro Buljan, autor mnogobrojnih hitova koje je pisao za Tonyja Cetinskog, Pravila igre, Tošu i mnoge druge. Osim njega za pjesmu su zaslužni tekstopisac Nenad Ninčević i producent Ivan Popeskić.

“Do sada sam upoznala puno autorskih timova, s nekima sam i surađivala, no ova suradnja je nešto što sam čekala već duže vrijeme. Miro, osim što je izvrstan autor mnogih hitova, radi glazbu kakvu ja i privatno slušam i volim, tako da čim sam čula demo pjesme “Rođendan” to je bilo to. Već u prvim taktovima sam je u potpunosti osjetila, dok mi je za neke pjesme trebalo više vremena da mi “legnu”. Ova pjesma je drukčija nego moje prijašnje pjesme, ima nešto u njoj što dovodi do neke navale energije u meni i što me tjera da maksimalno vjerujem u nju. Ne mogu to u potpunosti objasniti. Svi koji su radili na ovoj pjesmi zaslužni su za ovaj neopisiv osjećaj u meni. Jedva čekam reakcije publike na pjesmu i nadam se da će prepoznati isto ono što sam i ja prepoznala u njoj prije nekoliko mjeseci”, zadovoljno je komentirala Medea.

Pjesmu prati i video spot koji je sniman u Opatiji. Iza kamere je Mladen Đaković, a za produkciju je zaslužan Hugo Vojak, REDesign Films. Glazbenica bilježi zanimljive trenutke u ovoj izazovnoj godini pa je tako potpisala ekskluzivni ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records.

Čini se kako su zvijezde naklonjene ovoj maturantici klasične gimnazije koja paralelno pohađa i Srednju Glazbenu školu, smjer solo pjevanja te se već sprema i za prijemni ispit na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Ona savršeno spaja klasično i pop pjevanje te joj je veliki izazov okušati se i razvijati dalje u oba smjera s tim da je svakako prioritet nastavak školovanja glasa na Muzičkoj akademiji, a san joj je jednog dana okušati se na kazališnim daskama. Posebnu ljubav gaji prema mjuziklu. Osim toga ona svira klavir te se aktivno bavi fitnessom uz osobnog trenera

Za nju nema odmora jer već su u pripremi novi projekti, sljedeća pjesma je već snimljena, a u pregovorima je i jedna vrlo zanimljiva i neobična suradnja, neobična s obzirom na žanr ili kako bi ona sama rekla - izlazak iz njezine zone komfora.