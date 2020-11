Nakon nagrade "Adalbert Marković" za sustavnu afirmaciju hrvatskog stvaralaštva, Hrvatsko društvo skladatelja, odalo je novo priznanje Miroslavu Rusu.

"Notno izdanje" HDS-a, velika je čast i satisfakcija za jednog od najuspješnijih hrvatskih i regionalnih skladatelja, tekstopisaca i producenata.

Ova zbirka sadrži dio Rusovih najistaknutijih autorskih ostvarenja kao na primjer "Igra bez granica", "Još i danas zamiriše trešnja", "Stižu me sjećanja", "Tijana", "Lagano umirem u tvome sjećanju" i mnoge druge u izvedbi najpoznatijih hrvatskih i regionalnih izvođača kao što su Toše Proeski, Tony Cetinski, Zdravko Čolić, Željko Bebek, ITD band, Kaliopi, Crvena jabuka, Baruni, Jure Brkljača i mnogi drugi.



''Počašćen sam činjenicom da je Hrvatsko društvo skladatelja našlo za shodno objaviti moje tekstove i note u jednoj ediciji u kojoj za sada uz mene ima još 15 autora koji mi svojim imenima i djelima dodatno uveličavaju čast koju sam doživio ušavši u jedan tako odabrani krug autora", izjavio je Miroslav Rus.

Donosimo vam samo mali dio iz uvodnog teksta, autora Bojana Mušćeta.

"Još i danas zamiriši čežnja kad se sjetimo pjesama koje su doživjele dvije prepoznatljive verzije, pa ne pamtimo koja je original, a koja obrada – no više nam nije ni važno. Ali kad se pokušamo sjetiti pjesama s tri znane verzije, to će već biti teže! Prisjetit ćemo se vjerojatno triju inačica Arsenova i Bregovićeva Lošeg vina i… emotivnu frekvenciju svakako možemo ugoditi s evergreen-pitanjem: ‘Što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe živote?’ Da, to je onaj tamburaški megahit Gazda, ali i velik hit Toše Proeskog, no i duboko proživljena šansona Miroslava Rusa, koji je i autor te pjesme – Još i danas zamiriše trešnja. Ali to nije jedina njegova skladba koju pamtimo u trostrukoj verziji: Lagano umirem u tvome sjećanju snimili su ITD band, Crvena jabuka i Željko Bebek.“

Teško je na jednom mjestu sabrati sva djela čovjeka koji je svojim dosadašnjim radom itekako zadužio domaću glazbu. Ovo izdanje, itekako se uklapa u dosadašnja brojna priznanja i nagrade, koje je Rus svojim radom, sve ove godine zaslužio.

Uz već spomenutu nagradu "Adalbert Marković" Hrvatskog društva skladatelja 2015. godine, za sustavnu afirmaciju hrvatskog stvaralaštva u svojstvu glavnog glazbenog urednika Narodnog radija, izdvojimo i Porina za pjesmu godine 2008., za skladbu ‘Igra bez granica’ u izvedbi Toše Proeskog.

Tu su i Zlatne ptice, Večernjakove ruže, pobjede na festivalima (Hrvatski radijski festival), te Milenijska nagrada Brod Festa kao i nagrada za pjesmu desetljeća Ohridskog festivala.