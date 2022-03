Miriiam je prošle godine objavila album "Call me up" koji je oduševio slušatelje i kritiku pa se našao i na listama najboljih albuma godine. Sada predstavlja singl "Stella".

Talentirana zagrebačka glazbenica Miriiam krajem prošle godine objavila je album "Call Me Up" kojeg je predstavila istoimenim singlom. Sam album je oduševio slušatelje i kritiku pa se našao i na listama najboljih albuma godine. S njega smo već smo imali prilike čuti singlove „Knot“, „Simple-Minded Love“ i „Call Me Up“ na kojima je predstavila svoj vokal, estetiku i prepoznatljiv sanjivi zvuk, a sad je došlo vrijeme za plesni singl „Stella“.

„Stella je jedna od pjesama s albuma koja ljudima nerijetko zapne za uho. Tematski se nekako i naslanja na „Call Me Up“ i zamisao koja leži iza te pjesme, samo što im je različit temperament. Jedna je zimski obojena melankolijom, a druga – upravo objavljena Stella – istoj ideji pristupa iz razdragane pozicije. Dobro joj stoji proljetni umor, ali i utopijske ideje o sretnome završetku.“ – govori nam Miriiam.

Miriiam je rado slušana i na digitalnim servisima, pa tako od objave albuma prvijenca broji preko 100 000 preslušavanja samo na digitalnoj platformi Spotify. Kao potvrda kvalitete tu je i Rock&Off kipić za Veliki prasak godine, a sudjelovat će i na drugoj po redu Rock&Off turneji ovog ljeta na kojoj će svoju glazbu predstaviti po klubovima i festivalima diljem Hrvatske.

I ovaj put za produkciju su zaslužni Toni Tkalec i Edvin Đerahović iz Penthouse Studija, a za spot Ela Ban i Pavle Kocanjer.

Pjesma „Stella“ kao i sam album „Call Me Up“ u izdanju izdavačkih kuća Basic & Rough i Mudri Brk dostupni su putem svih digitalnih glazbenih platformi, a uskoro će album dobiti i svoje vinilno izdanje.

