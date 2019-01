Dobitnik četiriju Grammyja, koji je prodao više od 75 milijuna albuma, ove godine započinje svjetsku turneju u sklopu koje će 16. rujna u organizaciji Star produkcije nastupiti u Areni Zagreb.

Michael Bublé u Hrvatsku dolazi prvi put, a na nadolazećoj turneji predstavit će posljednji, deseti album ("Love"). Album je nazvao jednostavno (ljubav) jer, kako ističe Bublé, to je ono što nas pokreće.

"Nisam siguran u puno stvari, no siguran sam da moram pjevati upravo ovaj žanr i ove pjesme koje izvodim. Isprva sam oklijevao oko naziva albuma s emotikonom srca jer ni sam ga ne znam naći na tipkovnici, no uvjeren sam da smo napravili dobru stvar", govori kroz smijeh kanadski pjevač.

Album je ujedno i posveta ljubavi koja mu je posljednje tri godine bila glavni pokretač u suočavanju s teškom bolešću najstarijeg sina, petogodišnjeg Noe, kojemu je dijagnosticiran rak jetre.

"Čim smo saznali dijagnozu, otkazao sam sve poslove jer su prognoze bile jako loše. No odlučili smo ići dan po dan. Nas 20 živjelo je u kući 18 mjeseci, koliko je trajala Noina terapija. Naravno da me ta cijela situacija jako pogodila jer to je nešto najgore što možete doživjeti, ali sretan sam jer je rak u remisiji. Noah inače obožava superjunake poput Spidermana, no ja mu stalno govorim da je on moj pravi junak", iskren je Michael.

Skromna glazbena zvijezda od početka ništa nije tajila svojim obožavateljima, a oni su mu uz obitelj i prijatelje bili velika potpora, stoga u javnosti često upravo njima zahvaljuje što su bili uz njega u tim najgorim trenucima.

Iako se pisalo da će Bublé napustiti glazbenu scenu zbog teške obiteljske situacije, pjevač je objavio novi album i kreće na svjetsku turneju u sklopu koje će 16. rujna. 2019. godine u organizaciji Star produkcije nastupiti u zagrebačkoj Areni.

Ulaznice za Bubléov spektakl u Areni Zagreb mogu se kupiti preko sustava ww.eventim.hr te na njihovim prodajnim mjestima.