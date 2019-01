Iako je rođen u Kanadi, Michael Buble podrijetlom je iz Hrvatske.

Michael Bublé nikada nije nastupio u Hrvatskoj, pa će njegov koncert u zagrebačkoj Areni 16. rujna u organizaciji Star produkcije biti idealna prilika za posjet rodnoj zemlji njegova djeda.

Iako je rođen u Kanadi, podrijetlom je iz Hrvatske. Njegov djed Mihovil je iz Trogira, a prezime Bublé spominje se još u zapisu iz 14 stoljeća. Poznavatelji obitelji kažu i kako je otac Louise imao brod imena "Dalmatia".

No Michael Bublé nikada do sada nije nastupio u Hrvatskoj. Zato će njegov koncert u zagrebačkoj Areni 16. rujna u organizaciji Star produkcije biti idealna prilika za posjet rodnoj zemlji njegova djeda, koji je, kako često ističe, imao veliki utjecaj na to što se danas bavi glazbom. Kanadska zvijezda odrastala je slučajući djedove jazz ploče, a na njegov nagovor prijavio se u show za mlade talente na kojem je pobijedio sa 17 godina.

Michael Bublé u Hrvatsku dolazi prvi put, a na nadolazećoj svjetskoj turneji predstavit će posljednji, deseti ("love"). Album je, kaže, nazvao jednostavno (ljubav) jer to je ono što nas pokreće. Ujedno je to i posveta ljubavi koja mu je posljednje tri godine bila glavni pokretač u suočavanju s teškom bolešću najstarijeg sina, petogodišnjeg Noaha, kojemu je dijagnosticiran rak jetre.

"Sretan sam što se vraćam na scenu kako bih pjevao fanovima, koji su mi uz obitelj bili velika potpora posljednje dvije i pol godine. Mislim da smo sada svi spremni za dobar provod na mojem koncertu u Zagrebu" - kaže "kanadski Sinatra", kako ga od milja zovu.

Dobitnik četiri Grammyja, koji je prodao više od 75 milijuna albuma, može se pohvaliti rekordom u najbržoj rasprodaji deset koncerata 2014. godine u londonskoj O2 Areni. Bublé je tako postao treći najuspješniji pjevač nakon Princea i Rogera Watersa kojemu je to uspjelo.

