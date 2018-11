Michael Bublé će u sklopu svjetske turneje posjetiti Zagreb.

Ponosni vlasnik deset snimljenih izdanja, brojnih hitova, četiri Grammy nagrade i više od 60 milijuna prodanih albuma, Michael Bublé 16. rujna 2019. godine dolazi u Arenu Zagreb.

Zagrebački koncert dio je velike svjetske turneje kojom promovira svoje najnovije studijsko izdanje ("love"), a koja počinje na Floridi 13. veljače sljedeće godine.

Ovo je četvrta velika svjetska turneja u bogatoj karijeri Michaela Bubléa, a njezin prvi dio uključuje 27 američkih gradova među kojima je koncert u legendarnom Madison Square Gardenu u New Yorku te Stapeles Centru u Los Angelesu.

Europski dio turneje započinje 20. svibnja 2019. godine u Birminghamu, a osim brojnih gradova u Velikoj Britaniji te koncertu u Zagrebu, pjevač će posjetiti i razveseliti svoje obožavatelje u Irskoj, Austriji, Italiji, Švicarskoj, Španjolskoj, Portugalu, Finskoj, Norveškoj, Danskoj, Njemačkoj, Bugarskoj, Belgiji te Nizozemskoj.

"Vraćam se raditi ono za što sam stvoren. Vraćam se svijetu kojem više nego ikad prije treba ljubavi, romantike i smijeha, a upravo to kanaliziram kroz nove pjesme. Ovo je najbolji album koji sam snimio do sad“ – izjavio je Michael Bublé koji je zbog obiteljske situacije jedno vrijeme izbivao s glazbene scene.

("love") stoji kao dokaz moći glazbe i njezine iscjeliteljske moći - u ovom slučaju, ne samo za slušatelja, već i za Bubléa: "Istina je da sam trebao napraviti ovaj album i da je djelovao jako terapeutski na mene. Ove pjesme i ovaj žanr su suština mene. Savršeno mi odgovaraju i djeluju tako prirodno", izjavio je.

Najnoviji album predstavlja presjek bezvemenskih ljubavnih klasika u blistavim novim aranžmanima među kojima se izdvajaju "My Funny Valentine" u Michaelovoj vrhunskoj interpretaciji, "La Vie En Rose" koju je otpjevao u duetu s Cécileom McLorinom Salvantom dok je s Loren Allred udahnuo novi život Kris Kristoffersonovom hitu "Help Me Make It Through The Night".

Emocionalno središte albuma je njegova koautorska pjesma "Forever Love" koja govori o njegovoj omiljenoj ulozi oca te ranjivosti i snazi koja dolazi uz bezuvjetnu ljubav.

Album u prodaju izlazi danas, a Michael Bublé će ovaj dan zapamtiti i po tome što će na Hollywood Walk of Fame dobiti svoju zvijezdu.

Ulaznice za ovaj koncertni spektakl u prodaju kreću 23. studenog, a moći će se kupiti putem sustava Eventim te na njihovim prodajnim mjestima. Više informacija može se pronaći i na službenoj Facebook event stranici.