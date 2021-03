Mia Dimšić objavila se sedmi singl s albuma "Sretan put", a premijeru spota donosimo na portalu DNEVNIK.hr.

„Pomalo slučajno” sedmi je singl s Mijinog albuma „Sretan put” nominiranog u kategoriji najboljeg pop albuma za glazbenu nagradu Porin.

„Pjesma 'Pomalo slučajno' bavi se, kao što naslov i kaže, slučajnostima, pojavom koja me ne prestaje fascinirati i najčešći je motiv moje inspiracije i rasprava s prijateljima. U slučajnosti kao takve zapravo ne vjerujem, ali ljudskom oku se svaki mali korak i svaki mali potez kistom na slici života čine slučajnim. Barem pomalo slučajnim. Ipak, ne mislim da u tom vrtlogu postoji bilo kakva nasumičnost - čak i u nezgodama se trudim vidjeti balans i harmoniju koju je lakše uočiti ako se povremeno konzultiramo sa svojim mudrim unutarnjim glasom i intuicijom. Sve sam to pokušala izreći na jednostavan i bezbrižan način kroz malu ljubavnu priču i nadam se da će pjesma slušateljima podići raspoloženje"” poručila je Mia.

Režiju i scenarij spota potpisuje Boris Sekulić kojem je ovo 10. spot za Miju, a povodom toga je rekao: „Točno prije 5 godina nazvao me najbolji prijatelj da me zamoli da napravim spot jednoj curi iz Osijeka koja tek počinje svoju glazbenu priču. Spomenuo je da su ona i njezin menadžer i autor Damir jako skromni i dragi ljudi i da bi bilo lijepo podržati ih. Tad smo snimili prvi spot. Nakon toga je uslijedio 'Život nije siv' koji je meni donio drugi Porin, a Miju je pjesma lansirala u vrh i zadržala ju tamo do danas. U međuvremenu je snimila nekoliko albuma i osvojila sve što se osvojiti moglo. Postala je zvijezda i uzor tisućama klinaca u Hrvatskoj. Mia i Damir ostali su skromni i dragi kao i prvog dana. Najjednostavniji za suradnju i otvoreni za sve ideje. Drago mi je da sam još uvijek dio te priče i da nam je upravo objavljen 10. zajednički spot."

„Sve je pomalo slučajno, svaki mali potez kistom slici daje smisao”, pjeva Mia, a ono što videospotu daje smisao je i koreografija Tine Walme koju izvode plesačice i plesači: Rebecca Krajnović, Ana Erić, Stjepan Cutvarić, Luciano Plazibat.