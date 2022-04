Mia Dimšić objavila je spot za pjesmu "Guilty Plesaure" s kojom će ove godine predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

Pjevačica Mia Dimšić snimila je spot za pjesmu "Guilty Plesaure", odnosno njezinu hrvatsku verziju "Netko drugi", s kojom će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu.

Spot je prije nekoliko sati osvanuo na njezinu YouTube kanalu i snimljen je u Mijinom rodnom Osjeku, a ako je suditi prema komentarima ispod videa, obožavatelji su oduševljeni, i to iz više razloga.

"Hrvatska verzija pjesme puno ljepša i emotivnija", "Bolje od engleske verzije", "Definitivno verzija na hrvatskom mora na Eurosong", samo su neki od komentara na račun hrvatske verzije pjesme koju je Mia prvi put predstavila na dodjeli nagrada Večernjakova ruža, a reakcije javnosti i tada su bile uglavnom pozitivne.

Nije poznato na kojem će jeziku Mia pjevati u Torinu, no Mia je najavila kako će se njezin nastup na Euroviziji razlikovati od onog s Dore.

"Da, to je, evo, sad službena vijest, sve radimo ispočetka. Nismo bili odmah sigurni da će to tako biti, to nam je stvorilo malo više posla, ali nema veze, neki aspekt kreativnosti će biti tu. Bit će sve baš drugačije i mislim da će to pjesmi dati jednu novu dimenziju", otkrila za IN Magazin.

Ovogodišnji Eurosong održat će se od 10. do 14. svibnja u Torinu, a Italija je dobila domaćinstvo pobjedom grupe Maneskin na prošlogodišnjem natjecanju.

