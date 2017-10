Veliki adut Paradise Lost je taj što je gotovo kompletna postava zajedno od samog početka.

Bend kojeg mnogi smatraju zaštitnim znakom doom i gothic metala, britanski Paradise Lost, nastupit će u subotu 14. listopada u zagrebačkom Boogaloou. Ovo će im biti peti posjet Zagrebu. 2005. i 2010. godine su nastupili u Boogaloou, 2012. u Pogonu Jedinstvo i 2015. u Vintage Industrial Baru.

Ovoga puta dolaze predstaviti svoj novi, petnaesti studijski album „Medusa“ koji će izaći 01. rujna. U svojoj tridesetgodišnjoj karijeri Paradise Lost konstantno vladaju svjetskom metal scenom, uvijek u vrhu i uvek aktualni, mijenjajući stilove ali uvijek ostajući dosljedni sami sebi, pored svega toga uvijek dovoljno mistični i nedokučivi.

Imena inspiriranog sa istoimenom poemom Johna Miltona iz 1667., Paradise Lost svoj su put započeli 1988. Abumi “Lost Paradise” (1990), “Gothic” (1991) i “Shades of God” (1992) spadaju u death/doom metal fazu te se Paradise Lost svrstaju u začetnike tog žanra. Sa albumima „Icon“ (1993.), i „Draconian Times“ (1995.) Paradise Lost uplovljavaju u gothic metal vode i postaju svijetski poznati. Slijedi još uspješniji album „One Second“ (1997), sa kojim se približuju dark rocku i počinju upotrbljavat elektroniku što im donosi još veću popularnost. Slijedi album „Host“ (1999) na kojem su se Paradise Lost smekašli i stavili elektroniku u prvi plan. No, već na idućim albumima „Believe In Nothing“ (2002) i „Symbol Of Life“ (2002) se vračaju čvrčćem zvuku, ovoga puta sa prizvukom industriala. Povratak heavy-gothic soundu donosi album “Paradise Lost” (2005). Slijede albumi “In Requiem” (2007) i “Faith Divides Us – Death Unites Us“ (2009) koji nastavljauju u istom stilu. 2015. objavljuju četrnaesti studijski album „The Plague Within“ kojim se Paradise Lost vračaju u svoju najmračnju doom metal fazu sa početka karijere. Album je je dobio odlične kritike i odmah zauzeo visoke pozicije na top listama.

Uz nekoliko vrhunski izdanja s hrpom bezvremenskih hitova, veliki adut Paradise Lost je taj što je gotovo kompletna postava, Nick Holmes (vokal), Greg Mackintosh (gitara), Aaron Aedy (gitara) i Steve Edmondson (bass) zajedno od samog početka. Kao posebni gosti će na ovoj turneji nastupiti sve popularnija stoner doom metal četvorka Pallbearer iz SAD. Bend je svoj novi studijski album „Heartless" objavio za „Nuclear Blast Records", a izdanje je dobilo odlične ocjene i u medijima i kod fanova širom svijeta. Pallbearer se trenutno nalaze na svojoj headline turneji u sklopu koje također promoviraju novi album.

Prvi će na pozornicu izaći mračna sludge doom metal kreacija Sinistro iz Portugala i dodatno upotpuniti atmosferu ovog unikatnog koncertnog događaja. Oni i dalje promoviraju svoj prošlogodišnji album „Semente" koji je objavljen pod okriljem „Season of Mist" etikete.

Nakon koncerta, s početkom u ponoč će se nastaviti 80's Party na kojem će Tomi Phantasma i Schultz vrtit hitove iz osamdesetih poput Simple Minds, Depeche Mode, New Order, Ultravox, Visage, Aphaville, Human League, OMD, Soft Cell, Camouflage, Blancmange, Gang Of Four, Joy Division, The Cure, Blondie, Billy Idol, Iggy Pop, The Cult, The Stranglers, Bauhaus, The Sisters Of Mercy, Killing Joke, The Smiths, Siouxsie & The Banshees, David Bowie, Heroes Del Silencio, Clan Of Xymox, Pixies, EKV, Laibach, Mizar, Videosex,..... te neoeighties bendovi poput Placebo, Editors, Interpol, Franz Ferdinand, Covenant, Suede, Love Amongst Ruin, White Lies, Prodigy, Bjork,.....