Dok publika čeka njihov novi album, bend Meritas predstavlja svoju novu pjesmu i spot - "Dok čekamo dan".

Novom pjesmom iznova su se zaigrale donoseći zvuk proljeća i svježinu slušateljima. Poput kjaroskuro poteza tako i one svijetlom i sjenovitom bojom svojih glasova stvaraju prepoznatljivu sliku i u ovoj novoj pjesmi.

Nakon pjesama „Pričaj mi“ koja je prije godinu i pol najavila novi album te osvojila slušatelje i urednike, pjesma "Ova ljubav" otišla je stepenicu više obilježivši radijski eter 2017. godine uz titulu jednog od najemitiranijih singlova prošle godine.

„Dok čekamo dan“ nastavlja niz prepoznatljivog Meritas zvuka i u 2018. godini, uz treperavu atmosferu duž čitave skladbe i zarazni refrenski zalet.

A ta atmosfera prenesena je i u sam video spot za koji je zaslužna poznata redateljica i fotografkinja, Mare Milin i montažerka Maida Srabović.

Znate kako je to kad vam pjesma koju prvi put slušate zvuči kao slika?

"Meni se to s Meritas prilično često dešava. Prije ili kasnije pjesma u mojoj glavi zazvuči kao nešto vizualno. Ta moja videa obično nemaju jasnu dramaturgiju, više simboliku i simbolične momente, jer, kako sam po vokaciji fotograf, a ne režiser, to su uvijek nizovi slika, koji imaju jedan stupanj emocije u sebi. Uvijek drugačiji, viši ili niži. Moja montažerka, Maida, kaže da mi je mozak kalibriran na crno-bijelo, a to je istina. Presedan je kad pjesmu odmah vidim "u boji". Ovaj put to je bilo jasno, na prvo slušanje. To, i da bi sve možda trebalo biti više "fashion" nego do sada. Velika novost je ta da Anita prvi put pleše, bez oslonca u vidu gitare, a Meri se izgledom vratila u svoje 20-e. Novost je i to da sam na neko vrijeme rad kamerom pustila nekom drugome, Luki Cerovini. Pustila sam da odabir lokacije diktira gotovo sve: izgled protagonistica, Anite i Meri, i to da lokacija na neki način stvara dramaturgiju. Radili smo u prostorima ZPC-a (Zagrebački Plesni Centar), sjajne arhitekture i upotrebe boja u prostoru. Ta izmjena saturacija boja, načina na koji se prostor treba osvijetliti, te upotreba ogledala, promjene u stylingu Anite i Meri, pokret i plesni pokret, uz intuitivnu i inovativnu Maidinu montažu - voila!" - opisala je Mare.

"Uživale smo stvarajući ovu pjesmu i snimajući spot! Nadamo se da će slušatelji i gledatelji to osjetiti i da će im se svidjeti kao i naše prethodne pjesme. „Dok čekamo dan“ smo radile polako i bez pritiska, htjele smo našoj publici dati isti, a opet drugačiji doživljaj naše glazbe. Mislim da smo, uz pomoć super ekipe uspjele, od pjesme pa do samog video spota." - izjavile su Anita i Meri pri predstavljanju video spota.

Autorice glazbe nove pjesme su Anita Valo i Meri Jaman, za zanimljiv tekst zaslužna je Arjana Kunštek dok su producenti provjeren dvojac - Pavle Miholjević i Jura Ferina.