Mejaši su ovih dana odlučili snimiti spot pjesme "Od Prevlake do Dunava" čiju su obrada objavili još 2013. godine.

Iako je obrada pjesme "Od Prevlake do Dunava“ grupe Mejaši objavljena na njihovom prvom EP-ju 2013. godine, tek je sada stigao videospot za nju. I to na točno 25 godina od izlaska originalne pjesme Letećeg odreda.

Kako kažu Mejaši, neke pjesme s vremenom postanu veće od autora i samog izvođača, publika ih prisvoji i od tog trenutka više nitko ne može utjecati na domet pjesme.

"Ova pjesma je upravo potvrda takve situacije i mislim da je zaslužila da joj, nakon 25 godina, damo još jedan vjetar u leđa i približimo je mlađim naraštajima. U našem aranžmanu je dobila apsolutno neko svoje novo odijelo i mislim da će ona brzo potvrditi svoju veličinu kojoj smo mi svjedočili davnih dana kad smo odrastali uz nju i svirali je na maturalcima. Na našim koncertima već dugo ima svoje mjesto, a siguran sam da ćemo i svojom izvedbom probuditi sjećanja starije generacije“, kaže Nikola Bosilj iz Mejaša.

A za sve je kriva pjesma "Zorica“ koja je i dan-danas najveći hit Mejaša. Publika je htjela svojoj djeci, unucima i prijateljima pokloniti pjesmu u fizičkom obliku, a kako nisu imali dovoljan broj autorskih pjesama odlučili su objaviti 2013. godine EP, a na kojem se našla i obrada "Od Prevlake do Dunava“. Tada su rekli da će jednom snimiti i spot za pjesmu, ako procijene da je to potrebno.

"Upravo sada je došlo to vrijeme, kad smo odrasli i mislimo da nam takav tip pjesme apsolutno pristaje. Edo je svoju zrelost u vokalu dokazao još tada što s godinama potvrđuje i u novim pjesmama, a mi kao bend se nevjerojatno ugodno osjećamo u ovom stripu. Vjerojatno to dođe s godinama mada još ima u nama one ludosti na koju smo vas navikli kroz svoje pjesme i spotove", izjavili su Mejaši kojima se u spotu priključio i Denis Dumančić, autor originalne pjesme.