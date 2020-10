Mejaši, poznati i pod nadimkom "tamburaši u starkama" predstavljaju singl "Nova godina".

Dok su mnogi domaći glazbenici već odavno u "lockdown modu", popularni tamburaši u starkama, varaždinski Mejaši ni ne razmišljaju odustati. Nedavno su objavili novi album, a upravo i videospot za vodeću pjesmu s tog albuma "Nova godina".

"Nama glazbenicima nije teško raditi neke druge poslove, ali ipak bi bilo bolje da svi radimo ono u čemu smo najbolji, a to je u našem slučaju glazba. U spotu smo pokazali da nam dobro stoji i prava radnička "šljaka" i da složni možemo sve napraviti pa smo instrumente zamijenili lopatama, mješalicama za beton, čekićima, traktorima. Nema sramotnog posla ni za koga u ovim kriznim trenucima iako jedva čekamo popeti se ponovno na pozornicu i izvesti ovu pjesmu uživo da osjetimo reakciju publike koja nam je još davnih dana ustupila mjesto u svojim srcima", kaže pjevač Edo Drakulić.

"Pozitivnu energiju iz pjesme iskoristili smo kako bismo našoj publici u ova teška vremena napravili pravi glazbeni antidepresiv i porukom prizvali neke bolje dane za sve nas. Ako malo dodamo gas, možemo proširiti taj virus optimizma", istaknuo je samouvjereno voditelj benda Nikola Bosilj baš na značajan dan kad cijela Hrvatska ponovno ulazi u nove mjere karantene.

Ova pohvalna inicijativa vrijednih glazbenika još je jednom potvrdila njihovu lidersku poziciju na sceni koja njima, kažu, predstavlja ogromnu odgovornost prema publici. Zato se uvijek i trude biti inovativni, a kreativnost među njima posebno je na cijeni.

Tako se u novoj pjesmi "Nova godina" prvi put mogu čuti dva glasa u glavnoj ulozi; uz frontmena Edu Drakulića zapjevao je i Denis Dumančić, stalni član benda gotovo od početka njihova diskografskog postojanja.

"U početku sam usmjeravao bend, zadatak mi je prije svega da stvaram pjesme, da izmislim nešto novo, da budemo drugačiji od svih. Uspjelo nam je, odlična smo kombinacija, nastupamo već osam godina i s Mejašima sam doživio novu mladost. Više mi se sviđa u bendu biti u pozadini, svirati i osluškivati puls publike nego biti frontmen, no uvijek se rađaju nove ideje i došla je pjesma koja me vratila u ulogu pjevača. Držimo do zdravlja, čuvamo se korone i ovom pjesmom poručujemo kako vjerujemo da će nova godina biti bolja za sve; na naš mejaški način",zaključuje autor i ovog novog hita popularnih glazbenika.