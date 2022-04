Mlada, ambiciozna, glazbeno talentirana, sve je to Medea, javnosti već dobro poznata izvođačica koja dolazi iz Rijeke.

Medea iza sebe već ima nekoliko uspješnih pjesama, suradnji, a jedna od onih koja ju je svakako najbolje predstavila publici je duet s Damirom Kedžom.

Iako je već godinama prisutna u glazbi i okružena iskusnim timom suradnika koji čine etablirani autori i producenti, Medea je oduvijek u sebi imala želju postati i autor svojih pjesama.

Strpljiva, uporna kakva i je, Medea je konačno dočekala taj trenutak i javnosti predstavila svoju prvu autorsko pjesmu, naziva ''Čekam te''.

Čekala je i dočekala, a aranžmanski dio prepustila je Ivanu Popeskiću.

''Čekam te je moja prva autorska pjesma s kojom sam se odvažila predstaviti publici kao autor. Autorstvo i autentičnost vlastitih radova mi je bila želja od samih početaka karijere. U glazbi sam od svoje devete godine i glazbeno obrazovanje mi je iznimno važno i puno mi je pomoglo pri stvaranju autorskih pjesama. Pjesme sam počela pisati sa 17 godina, kada sam puno istraživala i eksperimentirala s vlastitim sposobnostima pisanja i skladanja, dok nisam napravila pjesmu s kojom sam bila u potpunosti zadovoljna i sigurna da se s njom želim predstaviti kao autor. Ideja pjesme je nastala prije godinu dana u učionici u glazbenoj školi prije sata solfeggia, kao i još nekoliko pjesama koje sam napisala nakon ove, što mi je jako interesantno. U školi se pojavila harmonska ideja, odnosno slijed harmonija i melodije i ta ideja me jako zaintrigirala i odlučila sam probati napisati pjesmu kod kuće u svom miru. Pjesma je nastala poprilično brzo za nekoga tko se tek “bacio“ u tako nešto, tako da sam ja bila jako entuzijastična i htjela sam da pjesma što prije izađe. No kako sam ja jako samokritična i želim da sve bude savršeno, pjesmu sam dorađivala narednih godinu dana dok nisam bila sigurna da sam napravila sve što sam mogla da pjesma zvuči što bolje i da bude ljudima zanimljiva i pamtljiva. S vremena na vrijeme sam se konzultirala sa svojim producentom i aranžerom Ivanom Popeskićem, koji mi je dao poneki savjet i kritiku, što je jako bitno pogotovo nekome tko je tek zakoračio u svijet autorstva. Interpretaciju pjesme ostavljam publici i želim da se svatko s pjesmom poveže na način na koji ju ta osoba doživljava. Spot je sniman u Puli, pod redateljskom palicom Kristijana Burlovića i MedVid produkcije. Kroz spot mi je bilo bitno izraziti i prenijeti vrtlog emocija kroz koje ja prolazim u ovoj pjesmi'', rekla je Medea.

''Još uvijek skladam i pišem ovisno o inspiraciji i trenutku, jer smatram da treba puno godina iskustva da bi se došlo to onog pisanja “po potrebi“, a do sada sam skladala nekoliko autorskih pjesama koje čekaju svoje vrijeme za izbacivanje i većinom su to balade. Mislim da je na skladanje baladi jako utjecalo to što inače slušam i pjevam, a to su balade. Prilikom pisanja nikada ne idem s nekom idejom o žanru ili tematici, već sve to nekako dolazi prirodno, ovisno o trenutku pjesme koje pišem nisu autobiografske, ali sam sigurna da većina misli koje pretočim u tekst dolaze iz nekih podsvjesnih trenutaka koje sam doživjela ja ili netko meni blizak, mogu biti inspirirana nekom drugom pjesmom, filmom ili čak nekom situacijom, inspiracija kod mene nema pravila i može se javiti iz bilo čega i u bilo kojem trenutku'', dodala je Medea.

Ovom aktualnom pjesmom, Medea je uspješno zakoračila u kantautorstvo, a s njom na najljepši način najavila i izlazak studijskog albuma, planiranog do kraja ove godine.