"Dugo sam sazrijevao kao glazbenik prije nego me ćaća pozvao da sviram s njim", rekao je Matija Dedić na koncertu posvećenom Arsenu Dediću.

Točno na petu godišnjicu smrti velikana hrvatske glazbe i velikog umjetnika Arsena Dedića, Matija Dedić održao je koncert "Matija svira Arsena" na šibenskoj tvrđavi Barone. U sjajnom ambijentu obnovljene tvrđave, Matija Dedić ponovo je briljirao svirajući skladbe iz bogatog opusa svoga oca. Koncert je započeo s nekoliko filmskih tema, a neizostavni su bili i Arsenovi klasici poput "Moderato Cantabile", "Tvoje nježne godine" i "Dida moj". Kao i uvijek potpuno predan glazbi, Matija je oduševljenoj publici, koja ga je dva puta vraćala na scenu, priuštio nesvakidašnji glazbeni užitak pod vedrim nebom. Jedna od pjesama koju je izveo na bisu bila je i "Vraćam se", kao obećanje da će se ponovo vratiti dogodine.

"Dugo sam sazrijevao kao glazbenik prije nego me ćaća pozvao da sviram s njim. Proučavao sam vrhunske pijaniste poput Stjepana Mihaljinca kako bih znao svirati uz Arsena. Do tada sam uvijek bio sam za klavirom, a tada sam trebao naučiti kako pratiti pjevača. Prije pet godina jednostavno sam ponesen burom emocija zbog njegovog gubitka sjeo za klavir i svirao repertoar koji sam već toliko puta svirao s njim. Nije bilo planirano, ali je očito bilo neizbježno ne čuti emocije koje su izvirale iz mene. Tako je nastao album Matija svira Arsena, nagrađen sa šest Porina", rekao je Matija.

U publici je Matiju pomno pratila i njegova obitelj - Gabi Novak, supruga Marina i kćer Lu, svi zajedno na istom mjestu uz Arsenovu glazbu kao najljepši mogući spomen na velikog šibenskog skladatelja.

"Toliko sam sretna kad vidim koliko je Matija sazrio kao glazbenik. Koncert je bio divan. Baš sam dirnuta kao majka, ali i kao glazbenica moram reći da me svaki put oduševi jer uvijek donese nešto novo. I kad nastupamo zajedno jednostavno me potiče na kreativnost, na nadogradnju. Sjajno se nadopunjujemo. Bili smo zajedno ovdje u Arsenovom Šibeniku, koji je uvijek bio njegov temelj i to mi je puno značilo", emotivno je poručila Gabi Novak.

Osim ovog koncerta, organizatori Tvrđava kulture organizirali su i prvi zajednički koncert Arsena, Gabi i Matije 2014. godine na Tvrđavi sv. Mihovila, koji je nažalost bio i njihov posljednji. Međutim, Šibenik će se potruditi da nove generacije upoznaju Arsena i njegov stvaralački opus, a na jesen bi se trebala otvoriti Kuća umjetnosti Arsen, kulturni centar kojim se odaje počast jednom od najvećih umjetnika novije hrvatske povijesti, akademskom glazbeniku, individualcu i intelektualcu, skladatelju, kantautoru, slikaru, aranžeru, prevoditelju, tihom obrtniku i pjesniku opće prakse, šibenskom glazbaru i umjetničkom geniju - Arsenu Dediću.