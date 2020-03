Specifična boja i snažna emocija u glasu je nešto što ćete osjetiti već pri prvim taktovima, a ujedno i ono što Matea Pilata čini tako posebnim.

Mladi istarski slavuj, kako ga od milja zovu, apsolutno opravdava ovaj nadimak jer njegov umiljati glas i predivna vokalna ekspresija je nešto što vas privuče na prvu. Specifična boja i snažna emocija u glasu je nešto što ćete osjetiti već pri prvim taktovima, a ujedno i ono što ga čini tako posebnim.

Mateo je na vrlo slikovit način opisao svoj novi singl „Do tebe“: „Postoje situacije i trenuci koji dirnu čovjeka u samu srž njegovih emocija. Za mene je to bio trenutak kada su mi Ines i Arijana predstavile pjesmu „Do tebe“. I iako nikada nisam sumnjao u njihovu moć prenošenja najdubljih, pa i onih teže prenosivih emocija, za mene su one ovaj put nadišle same sebe. Ova pjesma nije samo ljubavna. Poruka je na prvu loptu vrlo jasna, pronalazak prave ljubavi, one ljubavi nakon koje cijeli vaš život ulazi u drugu dimenziju, dimenziju punu novih boja, zvukova i osjećaja. Meni ova pjesma nije samo to. Predstavlja mi i odraz svih teško pređenih puteva, zabluda i obmana koje nam se nude dok pogrešno mislimo kako zapravo živimo ljubav. Također i sve osobne pobjede nakon životnih poraza, pronalazak smisla u sebi samom nakon emotivnih brodoloma. Priča je to o nadi, pronalasku nečeg što napokon vrijedi , cak i kad polako gubimo vjeru da je to uopće i moguće. Tema je to koju će većina ljudi proživjeti i osjetiti, kao što sam i ja. Nije se trebalo posebno truditi kako bih izvukao najdublje osjećaje za ovu pjesmu- zbilja su mi oci bile stalno suzne dok smo snimali. Vjerujem da emocije iznesene i proživljene na takav način uvijek pronalaze svoj put do srca svih onih koji će pjesmu ikada poslušati. Čast mi je nazvati ovu pjesmu svojom i uvjeren sam kako će zaživjeti u najljepšem mogućem smislu i vratiti nadu onima koji su je, tragajući za ljubavlju , negdje usput izgubili,“ zaključio je.

Mladi glazbenik je ostao vjeran svom autorsko-producentskom timu koji je i ovoga puta iznjedrio predivnu pjesmu za koju smo sigurni kako će taknuti mnoga srca, što je i želja svakog glazbenika. Za glazbu je zaslužna Ines Prajo, tekst potpisuje Arijana Kunštek, dok se iza aranžmana i produkcije krije Ivan Popeskić.

Vrhunska ekipa koja je također ovaj singl učinila potpunim je Ivan Pešut na gitarama i bassu, na klavijaturama je Ivan Popeskić, bubanj svira Marko Lazarić, a prateći vokal je Dragan Brnas-Fudo.

Pjesmu prati i vrhunski spot u režiji Borisa Sekulića, koji je iskoristio jako zanimljivu lokaciju Donje Biljane blizu Zadra za snimanje i dobio je jako efektne kadrove. Ostatak tima koji je sudjelovao u snimanju ovog predivnog spota je glumica Karla Vidović, za kostimografiju se pobrinula Nika Čuić (Nika Tom), direktor fotografije i korekcije boje je Filip Tot, montažu je radila Maida Srabović, scenografiju Boris Sekulić, dok je za make up zaslužna Ela Milković.

Kako smo napomenuli “Do tebe” je hoćeš li si sad priuštiti porciju odlične glazbe i prepustiti se novom singlu i još jednom osjetiti zašto je Mateov vokal zaista poseban i moćan!