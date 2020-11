Edo Maajka, Aljoša Šerić, Tonka, Jelena Radan, Lovely Quinces, kao i neka velika imena iznenađenja, interpretirat će pjesme napisane za njih iz pera klasičnog glazbenika Mateja Miloševa u jedinstvenom projektu koji se kroz singlove predstavlja publici.

Jedinstveni glazbeni spoj u kojem klasični glazbenik stvara za pop-rock zvijezde koji će svoj rad, ujedinjeni u zajedničkoj glazbenoj kreaciji, predstavit će se i na cijelom, zajedničkom albumu, a pojedinačne singlove će pratiti video spotovi. Tako će Edo Maajka, Aljoša Šerić, Tonka, Jelena Radan, Lovely Quinces, kao i neka velika imena iznenađenja, interpretirati pjesme napisane za njih iz pera klasičnog glazbenika Mateja Miloševa. Njegove autorski zaokružene pjesme izvode glazbenici s kojima je već surađivao kao instrumentalist na njihovim albumima. Materijal je intimističko djelo, sve pjesme su svojevrsni unutarnji monolog Miloševa kroz koji opisuje život koji se događa oko njega, ali i u njemu. Žanrovski, sve pjesme su dosta različite, ali u načelu je to pop/rock forma.

"Od početka mi je bilo jasno da želim goste pjevače, uglavnom one s kojima sam imao priliku do sada surađivati kao instrumentalist, a onda i one s kojima sam uvijek htio raditi, a nisam dosada imao prilike. Glavni razlog je taj što ne znam i ne želim pjevati pa sam shvatio da mogu taj nedostatak pretvoriti u nešto dobro - moj autorski materijal koji svi ti gosti obogaćuju sa svojom interpretacijom.", kaže o projektu Milošev. Producenti projekta su Tomislav Šušak i Jere Šešelja.

"Svi smo se poznavali otprije, kroz prijašnji rad, svidjelo mi se kako rade i kako "čuju" stvari. Sličnog su glazbenog svjetonazora/senzibiliteta, a nikad prije nisu radili zajedno, ne u producentskoj ulozi, ali obojici se materijal jako svidio i odlično smo "kliknuli" svi skupa. Nit vodilja za kojom idem je da od mojih skica i ideja nastane nešto novo, bolje i ljepše nego što sam mogu napraviti - producenti i gosti koji obogaćuju priču", dodaje Matej Milošev.

Prva skladba koju Milošev i suradnici predstavljaju glazbenoj javnosti je pjesma "Drugom prilikom" koja je nastala u suradnji s mladom glazbenicom Dunjom Ercegović poznatijom kao Lovely Quinces. Glazbu u video kulisu priče, točnije u videospot, pretočila je Renata Lučić koja je zaslužna za scenarij i režiju. Nastao je u produkciji "More magnets". "Oni su čuli i uzeli moju pjesmu i preveli je u vizualni medij onako kako su oni to osjetili - dali su svoj pečat cijeloj priči kao i producenti i gosti pjevači", kaže Matej Milošev.

Matej Milošev je ugledni hrvatski klasični glazbenik koji kao instrumentalist aktivno stvara domaću glazbenu realnost svojim predanim radom već desetak godina. Kao autor aktivno stvara od od 2018. godine s prvim napisanim pjesmama za glazbenicu Luce i njezin album prvijenac "Susret". Kao instrumentalist surađivao je kako studijski, tako i uživo sa imenima kao što su: Oliver, Đorđe Balašević, Gibonni, Parni Valjak, Urban, Pavel, Detour, Massimo, Luce, Jelena Radan, Vatra, Tony Cetinski, Lea Dekleva, Porto Morto itd.