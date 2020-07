Film "Maska" jedna je od najomiljenijih komedija 90-ih, a glavne uloge tumače Jim Carrey i Cameron Diaz. Ovoga vikenda film možete pogledati na programu Dome TV.

Prošlo je 26 godina otkako je film "Maska" prvi put prikazan na velikom platnu, no do danas to je ostala jedna od najsimpatičnijih američkih komedija. Generacije su odrasle na ovome filmu, a ovoga vikenda ga možete pogledati i u programu Dome TV.

Stanpleyja Ipkissa utjelovio je Jim Carrey, a priča prati pomalo budalastog bankovnog službenika koji postaje superheroj kada slučajno pronađe drevnu nordijsku masku. Taj začarani predmet poklonio mu je nadljudske moći, neodoljivi šarm, ali i poneke probleme. Ipkissu je pas Milo najbolji i jedini prijatelj, no nakon što stavi začaranu masku na lice osvaja čitav svijet. Cameron Diaz glumi Tinu Carlyle, pjevačicu iz noćnog kluba u koju se Ipkiss zaljubi, no na put im staje Dorian Tyrell, kojeg je u filmu odglumio Peter Greene.

Neke detalje iza kamera sigurno dosad niste znali. Kao na primjer, činjenicu da je režiser Charles Russell otkrio kako su producenti uštedjeli dosta novca zbog gipkosti Jima Carreyja. Slavni glumac ima fleksibilne pokrete kojima nije trebala dodatna montaža i efekti da bi bili uvjerljivi. Za postavljanje maske na njegovom licu trebalo je čak četiri sata svaki put prije nego što bi krenuli snimati.

Preveliki zubi na maski koju stavlja Carrey i postaje superheroj trebali su se koristiti samo u scenama u kojima on ne priča, no glumac je i tu oduševio sve. Mogao je pričati, a zubi su mu dali dodatan šarm i humorističnost. Žuto odijelo koje Carrey nosi kada se pretvara u Masku inspirirano je na odijelu koje je njegova majka sašila kada je Jim prvi put nastupio na stand-up komediji.

Carrey je u vrijeme snimanja "Maske" bio jedan od najtraženijih komičara u Hollywoodu, a za ovu ulogu je dobio 450.000 dolara. Ta cifra je vrtoglavo narasla nakon što je pomeo konkurenciju filmom "Ace Ventura" te je na kraju zaradio 7 milijuna dolara.

Glavnu žensku ulogu u filmu ima Cameron Diaz, no glumica nije bila prvi izbor za Tinu Carlyle. Producenti su za tu ulogu htjeli Annu Nicole Smith, no izbor je pao na Diaz kada su je primijetili dok je odlazila iz agencije za modele. To je ujedno i njezina prva uloga u nekom holivudskom filmu. Na audiciji je bila čak 12 puta, a tjedan dana prije početka snimanja su je pozvali i potvrdili da je dobila posao.