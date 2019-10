Marko Tolja se autorski potvrdio na nekoliko svojih hitova, poput "Tišine" i "Sve što nisam ja", a ovog puta donosi jaku interpretaciju turobnog teksta koji progovara o mračnim trenucima

Iz pera omiljenog riječkog glazbenika Marka Tolje stiže nova emotivna balada "Još jedan dan".

Marko se autorski potvrdio na nekoliko svojih hitova, poput "Tišine" i "Sve što nisam ja", a ovog puta donosi jaku interpretaciju turobnog teksta koji progovara o mračnim trenucima. S obzirom da Marku u privatnom životu doslovce cvjetaju ruže, naime on i supruga Ana uživaju obiteljsku idilu u društvu sedmomjesečnog sina Mara, inspiraciju za tekst o nesretnoj ljubavi očito je pronašao negdje drugdje.

"Na svu sreću moja ljubavna situacija je vrlo stabilna i sretna, ali inspiracije ponekad nađem u ljudima oko sebe. Konkretno ova pjesma se odnosi na meni jako dragu osobu koja je ostavljena od partnera nakon dugo godina." - objasnio je Marko koji se posljednjih godina etablirao kao jako kantautorsko ime.

Produkciju i aranžman ove pjesme koja će zasigurno vrlo brzo postati hit je također provjereno ime - Ivan Popeskić.

Spot za pjesmu "Još jedan dan" sniman je na otoku Hvaru, u etno eko selima Malo Grablje, Velo Grablje, Rudine i Humac. Program “INNOCULTOUR - Innovation and promotion of Adriatic cultural heritage as a tourism industry driver” je pozvao Marka Tolju na sudjelovanje u projektu i u suradnji s njim nastao je novi video spot koji promovira eko etna sela na tom iznimnom lokalitetu.

"Hvar je jedan od naših ljepših otoka a li do sada sam se uglavnom držao obale. Sva ova sela su u unutražnojsti i njihova živopisnost ostavlja bez daha. Savršeno su se uklopila u temu spota kroz koju smo htjeli dočarati taj neki moment samoće, napuštenosti. Iako nam je to za spot super pasalo nadam se da će se upravo u ta lijepa sela život ponovo vratiti!" - oduševljan je bio Marko nakon posjeta Hvaru.

Glavni cilj projekta je doprinijeti ravnomjernijem razvoju turizma kroz oživljavanje, promociju i popularizaciju manje poznatih lokaliteta kulturne baštine. Program je nastao iz prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. godine, a kako su odabrali baš marka Tolju ovo bi mogao biti i nastavak promocije i populizacije njegove glazbe i izvan granica Lijepe naše.

A uspjeh Marka Tolje na ovim prostorima je neupitan, naime uz brojne nastupe uživo Marko Tolja uživa veliku podršku slušatelja i radijskih urednika, pa njegov duet s Mijom Dimšić "Sva blaga ovog svijeta" ne silazi s vrha top ljestvica.