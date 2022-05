JazzHR festival - Spring edition Hrvatskog društva skladatelja održat će se od 4. do 6. svibnja ove godine u Tvornici Kulture, a svečano ga otvara koncert Marka Črnčeca Trija.

Marko Črnčec jedan je od vodećih slovenskih suvremenih glazbenika. Na međunarodnoj jazz sceni prisutan je već više od deset godina, od kojih je posljednjih šest proveo u New Yorku, ostavivši zapažen trag. Kao lider, objavio je pet albuma hvaljenih od strane kritike, od kojih je jedan - Devotion (Whirlwind Recordings, 2014) - američki portal All About Jazz uvrstio među dvadeset najboljih snimki te godine, uz velika imena kao što su Brian Blade, Ambrose Akinmusire, Tigran Hamasyan, Jason Moran i drugi. Na koncertu 4. svibnja predstavit će album Place to live.

Marko se s lakoćom kreće svjetskim pozornicama, a evo što po njemu karakterizira nastupe u Europi, a što one u Americi?

"U Americi je vjerojatno na nastupima jazza malo više energije i feedbacka od publike, jer je kod nas jazz tretiran uglavnom kao ozbiljan, intelektualni art form. Tamo dosta ljudi sluša jazz, to je njihova mjuza, zato imaju i više razumijevanja i ljubavi za jazz. To se osjeti na koncertima", otkrio je.

Album koji predstavlja na JazzHR festivalu "Place to live", izašao je 2019. i to je njegov posljednji album u trio formaciji, no imao ga je prilike izvoditi uživo.

"Da, u zadnje tri godine, imali smo već dvije velike europske turneje s bendom s tog albuma i mnoge koncerte, tako da smo uglavnom svirali baš tu glazbu. Bilo je dosta zamjena na različitim koncertima, a ja uvijek volim malo prilagoditi program situaciji i trenutačnim članovima banda. Ovaj sam materijal izvodio s kolegama kao što su Justin Brown, Harish Raghavan, Kweku Sumbry, Joe Sanders, Josh Ginsburg, Rodney Green, Pierre-Alain Tocanier, Ameen Saleem, Ricky Rodriguez, Chris Tordini, Pedja Milutinović, Robert Jukić i Kristijan Krajncan. Dosta različitih trija za jedan program", pojasnio je.

Na predstojećem koncertu sastav trija bit će ponešto izmijenjen

"Da, kao što sam rekao. Na JazzHR-u sa mnom će nastupiti odličan američki kontrabasist Josh Ginsburg, s kojim već sviram zadnjih deset godina. On je dugo bio na NY jazz sceni, ali sad živi u Berlinu. Internacionalno koncertira s jazz muzičarima, poput Kurta Rosenwinkela, Jeremyja Pelta i EJ Stricklanda, između ostalih. Kristijan Krajnčan fenomenalan je bubnjar i jedan od mojih najboljih prijatelja. On je stvarno multitalentiran – odličan je čelist, radi također na filmu… Sviramo zajedno već 15 godina", kaže Marko.

A evo i čime se bavio nakon objave albuma "Place to live".

"Imali smo turneje, gdje smo promovirali taj album, dosta sam svirao solističke koncerte. Pripremao sam izdavanje novog CD-a Roads s Big bandom RTV Slovenija, što je isto bilo super iskustvo. Da, pisanje za BB i muziciranje s tako velikim orkestrom je totalno drugačije nego u malim sastavima. A mislim da album zvuči odlilčno. Muzičari u Big bandu su stvarno odsvirali odlično i posebna hvala ide Lojzetu Krajnčanu, koji je imao ideju za taj projekt, a zatim je napisao većinu aranžmana za moje kompozicije te na kraju i dirigirao orkestrom. Nadam se da će vam se i ovaj album svidjeti", poručio je.

A što očekuje od koncerta u Zagrebu i koji je njegov sljedeći korak?

"Očekujem da ćemo zajedno s publikom uživati u prirodnoj, čistoj mjuzi. Ništa drugo. U Zagrebu sam svirao već dosta puta, na primjer s trijom u BP klubu, ali siguran sam da ćemo upoznati nove ljude. Bit će dosta sviranja u idućih pola godine, a od ove školske godine također predajem na Gustav Mahler Privat Universität u Klagenfurtu u Austriji, tako da neću imati baš previše slobodnog vremena. Nakon našeg koncerta idem u Berlin na snimanje albuma bubnjara Matthiasa Ruppniga, u lipnju idem na turneju s Cristopher Schweizer Band feat. Billy Hart, u srpnju s gitaristom Jonathanom Kreisbergom. Drago mi je da se opet vraćaju koncerti i ljudi mogu uživati u muzici i druženju", zaključio je Marko.

