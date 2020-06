Iako su neke od pjesama nastale prije čak 10 godina, uz Markove sverastuće producentske obaveze, za stvaranje albuma trebao se poklopiti pravi, slobodan i potpuno spontani trenutak.

Mark Mrakovčić, na sceni respektiran glazbeni producent mnogih domaćih kantautora i bendova, konačno predstavlja svoj album prvijenac „Breeding Black Sheep“. Nakon što se kao glazbenik godinama periodički pojavljivao na pozornicama i očaravao rafiniranim idejama i izvedbom, na svom debiju ovjekovječio je podjednako novije i starije pjesme u svježem ruhu.

Iako su neke od pjesama nastale prije čak 10 godina, uz Markove sverastuće producentske obaveze, za stvaranje albuma trebao se poklopiti pravi, slobodan i potpuno spontani trenutak: „Poslije jednog snimanja u studiju ostao je ozvučen bubanj. Bilo je par dana pauze između snimanja pa sam spontano sjeo i počeo raditi na ritam sekciji. U jako kratkom vremenu uspio sam snimiti oko 16 pjesama - samo sam htio arhivirati neke stare stvari, ali konstantno su mi dolazile i nove, tako da je ovaj prvi u nizu albuma, spoj novih i starih stvari koje mi jednostavno pašu zajedno u ovom novom ruhu. Album je za mene dosta osoban i arhivira u sebi sve promjene koje su mi se događale kroz godine. Ispao je zapravo dosta vedriji od očekivanog, ali imam osjećaj kao da se sam nekako oblikovao tako.“ – opisuje Mark.

„Breeding Black Sheep“, izašao za diskografa Dostava Zvuka, fluidno isprepliće indie rock i pop, folk, blues, noise i garage s uvjerljivim glasom zaigrane dinamike. Markova glazbena potkovanost te lirička duhovitost i lakoća stvaranja provučene su u lo-fi zvuk koji čitav album boji u lepršavo, introspektivno laid-back izdanje protkano životnim crticama. Osim glazbe i teksta, Mark je zaslužan za snimanje, produkciju, miks i master albuma. Art na omotu djelo je Neve Ivanec, a dizajn potpisuje Marko Nemec. Album je dostupan na svim streaming servisima, na Youtube i Bandcamp kanalu.

Mark Mrakovčić je zagrebački glazbenik, producent i snimatelj. Reputaciju na sceni stekao je snimajući i producirajući djela istaknutih domaćih kantautora kao što su Nina Romić, Lovely Quinces, Irena Žilić, J.R. August, Sabina Herman i drugi te u radu s bendovima Mašinko, Them Moose Rush, ESC Life, Muscle Tribe of Danger and Excellence, Kurve itd. Također je surađivao na nekoliko predstava i sinkronizirao animirane filmove. Svoj glazbeni projekt razvija još od svoje trinaeste godine, od nekadašnjeg banda Scroll gdje je bio pjevač i gitarist, pa sve do Mark Mrakovčić tria s kojim je kantautorske stvari povremeno izvodio u bendovskim aranžmanima. U glazbenim krugovima doživljavan kao samozatajan i karizmatičan, s albumom „Breeding Black Sheep“ ova možda najbolje čuvana „tajna“ domaće scene napokon je izašla na vidjelo uz potvrdu da je već u planu i izlazak drugog albuma koji će također biti spoj starih i novih pjesama.