Kroz svoju dosadašnju karijeru, Marina Orsag pokazala je publici svoj komičarski talent s kojim je osvajala regionalne i svjetske nagrade, a dokazala se i kao producentica te pokretačka snaga hrvatske stand up comedy scene.

Nedavno nas je u showu "Tvoje lice zvuči poznato" ugodno iznenadila svojim pjevačkim, glumačkim te plesnim sposobnostima, a sada nas je odlučila iznenaditi u novoj ulozi - kantautorice! Pjesma "Nijedna druga" slagala se u Marininoj glavi godinama, ali tek uz slobodno vrijeme tokom pandemije i motivirana novom ljubavlju, uspjela ju je završiti. Sama je napisala tekst i glazbu te izvodi pjesmu, a za aranžman i instrumentalni dio zaslužni su Adem Gušić i Sandro Petrić. Spot je snimio Damian Nenadić, a montirala ga je Sandra Bastašić.

"Nadam se da će ljudima pjesma biti slatka, da će im ući u uho i potaknuti ih na gibanje. Već trinaest godina mi u glavi plešu riječi i muzika, ali nažalost do sada nisam imala vremena sjesti i sve te misli oblikovati u jedno. Međutim kako nas je zatekla ova pandemija oslobodilo se potrebno vrijeme, a naravno i činjenica da sam zaljubljena do ušiju je sigurno pripomogla cijeloj priči. Ova pjesma nije najava moje glazbene karijere, već sam samo nešto što je u meni godinama i što sam napokon odlučila izbaciti van, to će biti samo jedna crtica u mojoj karijeri. A i kako sam naslov pjesme kaže "Nijedna druga" tako će možda u konačnici i biti sa mojim pjesama. Ova i nijedna druga. Ali nikad ne reci nikad. Možda me jednog dana vidite na Dori." kroz smijeh će Marina.

Mi se, nakon slušanja pjesme, nadamo da ovo neće biti Marinin posljednji izlaz u glazbene vode, a vjerujemo da ćete se i vi složiti s nama. Bacite oko na video i zaplešite kao da vas nitko ne gleda ili kao da vas svi gledaju, ovisi kako volite.