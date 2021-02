Pjesma „Sutra me ne zanima", objavljena je na istoimenom albumu prvijencu Marei - dvadesetrogodišnje umjetnice iz Istre, pravog imena Marina Žužić.

Svestrana umjetnica Marei objavila je novi singl i spot "Sutra me ne zanima". Zanimljiv detalj o novom spotu Marei je to da je ručno crtan ugljenom, sastavljen je od fotografija koje u brzini daju dojam kretanja, a pojavljuje se naravno i Marei. Spot je nastao u suradnji s Tetrabot studiom, točnije s Janjom Pilić koja je sve sama naslikala, fotografirala i snimila. Na kraju procesa, ekipa je sve to posložila i montirala u spot u samo jednoj noći!

„Tehnički dio spota je animacija ugljena kojom se bavila Janja, a naknadno smo onda ubacile i snimke kako bi spot oživio. Ispalo je efektno jer djeluje kao da sam zatočena u tom papiru i ugljenu što opet izaziva lagani osjećaj tjeskobe koji se zajedno s melankolijom isprepliće u pjesmi "Sutra me ne zanima", opisuje Marei koja s redateljicom surađuje od spota za pjesmu "Ne budi me" kojeg je radila čitava ekipa iz studija Tetrabot, a potom i za pjesme "Hrani li te slatko" te božićnu "Smrznuto je sve".

Na albumu je počela raditi krajem 2018. godine, a prva napisana pjesma bila je „Sutra me ne zanima" koju je napisao Danijel Damjanović (autor i gitarista grupe Kultura). Ta je pjesma bila prvi atom iz kojeg se razvio čitav proces stvaranja albuma. Stoga album nosi i isto ime, a upravo im je za tu pjesmu najduže trebalo da je dovrše – gotovo godinu i pol!

Marei je iz glazbene obitelji i od djetinjstva je velik utjecaj na nju imala talijanska glazba koja se slušala doma, npr. Adriano Celentano i Lucio Dalla. Kasnije je to bio Evanescence, a u posljednjih pet godina Bob Dylan te bendovi Moloko, Chicago i America. Od pjevačica prati i voli Esperanzu Spalding i Lizz Wright. Marei i puno čita - 1-2 knjige tjedno - od romana, drama i poezije do povijesnih knjiga.

Od ove godine je studentica Glume na ADU Zagreb, a paralelno s tim završava i studij Odnosa s javnošću! Pjeva, svira flautu i piše tekstove za pjesme.