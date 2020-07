Pjesma je snimljena u Tučepima u studiju 'dr. Bre'. Glazbu i aranžman potpisuju svi članovi benda, za tekst je zaslužan Šime Lalić, a za produkciju Tomo Miladinović.

Makarska petorka od nedavno u radijskom eteru ima novi singl, a publici sada predstavljaju i novi video-uradak. Rezerve su vrijeme karantene iskoristili za studijske aktivnosti što je rezultiralo novom pjesmom "Od ljubavi ludim" s kojom, nakon zapaženog singla 'Srce na rukavu', nastavljaju rad na svom drugom studijskom albumu čiji se izlazak očekuje tijekom 2021. godine.

Kako i sami ističu rad na novom albumu se zahuktao, pola materijala je već snimljeno dok preostali dio se još dorađuje tako da se već uveliko naziru obrisi onoga što će pod imenom 'Top pop', od strane ovih nagrađivanih i hvaljenih rock'n'roll romantičara, iduće godine biti predstavljeno njihovoj vjernoj publici.

"Uvjereni smo da će to biti dobar nastavak naše diskografske priče nakon nagrađivanog debitanskog albuma "Ravno u zamku". Iskoristili smo ovo vrijeme bez koncerata za rad na novim pjesmama, a "Od ljubavi ludim" se sama nekako nametnula kao favorit benda i mišljenja smo da će se svidjeti i ljudima koji prate bend, a i ponekom novom slušatelju te da će se odlično uklopiti u naš koncertni set", naglašava frontmen grupe Šime Lalić te nastavlja: "Kako imamo običaj bilježiti nove ideje snimajući ih na mobitel u trenutku nastajanja tako smo i ovu pjesmu 'iskopali', razradili je na probi, vidjeli u njoj potencijal nakon što je neko vrijeme 'odležala' i počeli raditi na njoj. "Od ljubavi ludim" je nastala po uzoru na post punk 80-ih godina kojinam je oduvijek bio blizak. Naravno, nismo ciljano odlučili raditi upravo to već se taj momenat sasvim slučajno dogodio u zajedničkom pokušaju da stvorimo nešto novo na jednoj od proba. Pjesma se razlikuje od prvog singla "Srce na rukavu", ali mislim da to nije ništa čudno za nas što smo i dokazali na prvom albumu, a ovaj novi materijal koji radimo će to samo i potvrditi" zaključuje Šime.

Pjesma je snimljena u Tučepima u studiju 'dr. Bre'. Glazbu i aranžman potpisuju svi članovi benda, za tekst je zaslužan Šime Lalić, a za produkciju Tomo Miladinović.

Pjesmu prati i vrlo originalan, futuristički video broj u režiji Dalibora Barića koji je već imao prilike surađivati s Rezervama na njihovoj pjesmi 'Oduzimaš dah'. "Prateći tematiku pjesme, spot je zamišljen kao distopijski noir o svijetu kontrole i nadzora u kojem se ljubav tretira kao društveno nepoželjna i opasna emocija", zaključuje Barić.