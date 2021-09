Zaključni blok 31. muzičkog biennala Zagreb, Continuum Nr. 4 – Celebration! (Proslava!), održat će se od 17. do 20. rujna ove godine, uz jednu repriznu izvedbu 30. rujna, a publiku u velikom finalu ključnog festivala suvremene glazbe očekuje bogat i raznovrstan program.

U posljednjem bloku MBZ-a, festivala koji je oduševio publiku i struku tijekom protekla tri programska poglavlja, publika će uživati u glazbeno-scenskom djelu skladatelja i dirigenta Berislava Šipuša, udaraljkaško-elektroničkoj šetnji Atelierom Meštrović, koncertu odličnih Mouse on Mars, slušaonicama te online suradnji s kanadskim ansamblom Turning Point.

Četvrti programski blok festivala zaključit će I.N.K Experiment Duo (udaraljkaši Ivana Kuljerić Bilić i Nikola Krbanyevitch) i Miodrag Gladović, u Atelieru Meštrović 20. rujna te predstaviti praizvedbe mladih domaćih skladatelja, ali i djela već poznatih publici. Jedna od skladateljica čije će novo djelo predstaviti je Maja Rivić, a uoči praizvedbe smo popričali s ovom zanimljivom domaćom skladateljicom iza koje je bogat glazbeni put. Otkrila nam je kako se počela baviti glazbom te nam je ispričala sve o svom studiranju u Londonu.

"Glazbom sam se počela baviti prije nego što sam smatrala da je to uopće bavljenje glazbom. Htjela sam studirati razne stvari, od medicine, do arhitekture i onda kada sam studirala na Grafičkom fakultetu, tijekom tog perioda mi se javila neobuzdiva želja za stvaranjem glazbe, nije me više zadovoljavalo puko slušanje i sporadična interpretacija. Kako nisam išla u glazbene škole, nisam bila okružena ljudima koji se bave glazbom i onda sam nekako kopala svoj put kroz svoje projekte", kaže Maja.

"Imala sam vlastiti bend, a nekoliko godina smo svirali po Zagrebu i okolici, a onda sam krajem 2008. godine upoznala Maka Murtića. S njim je krenulo moje ozbiljnije glazbeno putovanje. Uz njega sam počela jako puno slušati jazz i svjetski folklor, a on je samouki skladatelj te smo se međusobno podržavali i zajedno smo gradili zajedničku viziju o glazbenoj karijeri. Bila sam jedno vrijeme u njegovom bendu, a onda nakon što se to raspalo smo počeli sanjati kako bi bilo da studiramo glazbu i tako smo otišli u London krajem 2010. godine. Na preddiplomskom studiju je on studirao saksofon, a ja pjevanje i na trećoj godini sam studirala aranžiranje. Nakon toga smo se još tri godine zadržali u Londonu. Glavna stvar našeg boravka u Londonu je uz studij bila i Mimika Orchestra, s kojim sam rasla i koji me najviše gurao naprijed. Paralelno s time se razvila i moja želja za autorskim glazbenim prisustvom, iako se to nikada do kraja nije razvilo. Nakon šest godina londonskog života smo se vratili u Zagreb te smo postali dijelom nove scene", istaknula je glazbenica. Ispričala je i kako je došlo do suradnje s Muzičkim biennalom Zagreb.

"Stupila sam u kontakt s Margaretom-Ferek Petrić, umjetničkom ravnateljicom Muzičkog biennala Zagreb, te sam izrazila želju da bih rado sudjelovala na festivalu na neki način. Na to me inspiriralo sudjelovanje Maka Murtića na prethodnom MBZ-u, kada su njegov komad izvodili Merčep i Sinković u Muzeju suvremene umjetnosti. Onda sam pomislila da bih i ja komponirala za takav festival jer mi je to bilo prekrasno. Kada sam se čula s Margaretom rekla mi je da su pri kraju s kreiranjem programa, no onda mi se javila nakon tri tjedna i onda se moja velika želja pretvorila u stvarnost pa sam i ja postala dijelom programa MBZ-a", naglasila je.

Njezinu skladbu "Dwelling in time" izvest će INK Experiment Duo i Miodrag Gladović 20. rujna u Atelieru Meštrović, a Maja Rivić nam je ispričala i sve o izazovima koje je imala tijekom skladanja.

"Poziv za skladbom za percussion duo je jako izazovan jer je riječ o dvoje renomiranih izvođača, a to su Ivana Kuljerić Bilić i Nikola Krbanyevitch, tj. I.N.K. Experiment Duo. Oni potencijalno sviraju čitav orkestar perkusija i to je jako uzbudljivo jer s jedne strane postoji taj limit od dvoje izvođača, a s druge strane su mogućnosti beskrajne i bezgranične jer je toliko instrumenata koje mogu svirati", zaključila je.