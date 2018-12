Netom prije Božića u zagreb stižu Mahmut Orhan te svjetski poznati duo iz Francuske – Ofenbach.

Da Zagreb voli tulumariti, poznata je stvar, stoga će ludu zabavu i nezaboravne trenutke netom prije Božića omogućiti Mahmut Orhan te svjetski poznati duo iz Francuske – Ofenbach. Party godine omogućio je Huawei povodom fantastičnih poslovnih rezultata u 2018. godini u Hrvatskoj. Planetarno popularn DJ-evi rasplesat će publiku u Tvornici Kulture 19. prosinca u sklopu Huawei Black and White partyja.

Mahmut Orhan turski je DJ svijetu poznat po svom hitu Feel, a Ofenbach, koji čine Dorian Lo i Cesar de Rummel, proslavili su se sa svima dobrom poznatim elektro hitom Be Mine koji je zauzeo čak 35. mjesto na Billboard Dance/Mix Show Airplay listi. Uz preko 90 milijuna pregleda na YouTube-u za Be Mine, Ofenbach su jedni od najslušanijih DJ-eva na svijetu čije pjesme Around the Fire i najnoviji hit Katchi slušaju milijuni korisnika svaki dan, a posebnu podršku redovno im daju jedni od najpopularnijih DJ-eva današnjice, Robin Schulz i Tiesto.

Inovativnim mixom deep housea, groovy indie dancea, uz elemente melodijskih linija turskog kulturnog naslijeđa koje se posebno vidi u njegovom prvom hitu "Age of Emotions", Orhan se probio na svjetsku scenu kada je potpisao ugovor s Ultra Recordsom.

Od naših DJ imena, Orhanu i Ofenbachu će se na pozornici pridružiti XO i Aldo Morro, najjača hrvatska imena elektro-pop urbane glazbene scene.

Ulaznice se mogu preuzeti putem Entrio sustava na linku, a prvih tisuću karata Huawei poklanja svojim korisnicima.