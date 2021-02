Sjajni sinjski M.O.R.T. i jedna od naših najjačih kantautorica Mary May idealno se slažu u ovom singlu i spotu koji, kako sami kažu, donosi novi val energije.

Sinjski bend M.O.R.T. i kantautorica Mary May objavili su singl i videospot za zajedničku pjesmu „Igračke (Potraži me ponekad)“.

“Pjesmu smo napravili 2019. i od tada je na YouTubeu snimka druge izvedbe pjesme ikad. Bilo je to spontano i uživo iz jednog zagrebačkog stana gdje smo ja i Mary napravili kostur pjesme dan ranije. Predivni dani, energija je jaka na snimci, tako da su ljudi stalno pitali kada ćemo snimiti studijsku verziju. I eto, želja je ispunjena. Drugi put smo se našli s Mary May, ovoga puta kod Marka Mrakovčića u studiju Dostava Zvuka, u dobrom društvu, pojačani izvrsnim Jakšom Perkovićem (Jackdeshaw) na gitari. Rezultat se čuje, a i osjeti. Treći put kad smo se našli s Mary May, snimali smo live session u Vintage Industrial Baru”, poručuje Zvrk gitarist M.O.R.T.-a.

Beskompromisna punk blues rock četvorka iza sebe ima četiri albuma, od kojih je zadnji “Standing Runningman”, inače prvi album benda na engleskom. Prethodnik je “Tužna kocka“ koji je izbacio čak pet singlova – „Volim“, „Na cesti“, „Plamen što kriješ“, „Logor“ i „Olovni vojnici“, kao i „Draga majko“. M.O.R.T. iza sebe ima preko 400 koncerata, nastupe po Britaniji i Irskoj, te nizu festivala kao što su Arsenal Fest Kragujevac, Festival SARS Sinj, Rocklive Koprivnica ili Ferragosto Jam u Orahovici.

Mary May, jedna od naših najjačih kantautorica, prošlu je godinu obilježila objavom koncertnog albuma “Things You Can’t Put Your Finger On / Live”, živu verziju svog izuzetno hvaljenog prvijenca, ali i singlom “The Land Of The Free” rad inspiriran rasnim neredima u Americi. Novom suradnjom još jednom pokazuje snagu svog sjajnog vokala.