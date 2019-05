Lineup INmusic festivala jači je za još dva sjajna glazbena imena - Lysistrata iz Francuske te Super Besse iz Bjelorusije, koji na pozornicu našeg najvećeg open air festivala stižu u sklopu projekta Europavox.

Lysistrata je bend inspiriran žestokom mladenačkom energijom koju provlače kroz njima jedinstveni zvuk, a osnovani su 2013. godine. Glazba koju rade uglavnom je mješavina post-rocka i noisea za koju mnogi govore da je odličan izbor za fanove Fugazija, At the Drive-In i A Place to Bury Strangers.



Njihovi koncerti puni su sjajne energije, a bend je dosad osvojio brojne nagrade struke u Francuskoj. Lysistrata su Max Roy (bas, vokal), Théo Guéneau (gitara, vokal) i Ben Amos Cooper (bubnjevi, vokal). Svoj debitantski album The Thread objavili su krajem 2017. godine, a prošle godine su nastupili i na jednom od najvećih europskih festivala, Rock en Seine. Na INmusic festival ovoga ljeta dolaze u punoj formi u sklopu Europavox projekta, spremni osvojiti publiku u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta.



Dvojica strastvenih zaljubljenika u glazbu kriju se iza naziva Super Besse, a vraćaju se na pozornicu INmusic festivala. Karijeru su započeli live nastupima u vlastitoj domovini, a na međunarodnu scenu prodrli su koncertom održanim u sklopu Tallin Music Weeka 2014. godine u Estoniji. Ovaj pankerski dvojac prvi je album objavio 2015. godine, drugi album izašao je 2017. godine, a trenutačno rade na novom materijalu. Super Besse su neobičan spoj euforije i melankolije, a mnogi ih uspoređuju s legendarnim Joy Division. Još moćniji zvuk i nove pjesme donose i na INmusic festival ove godine!



Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

One Possible Option i Infected pobjednici natječaja INmusic Breakthrough 2019.

A nakon dva kruga glasanja zaključen je i natječaj INmusic Breakthrough 2019., a najviše glasova publike i priliku da nastupe na glavnoj pozornici INmusic festivala uz legende svjetske glazbe dobili su One Possible Option iz Rijeke i Infected iz Ptuja!



Pobjednici INmusic Breakthrough natječaja 2019. godine prošli selekcijski krug i istaknuli se pred kritikom, ali i pred publikom. INmusic festival je temeljem javnog poziva za prijave sastave koji su zadovoljili uvjete natječaja proslijedio na daljnji odabir partnerskim glazbenim portalima, pri čemu je redakcija svakog partnerskog glazbenog portala odabrala i na svojim službenim kanalima objavila top 5 finalista iz Hrvatske i iz Slovenije po stručnom sudu redakcije. Finalisti s najvišim brojem glasova pojedinih glazbenih redakcija i najboljim rezultatom po svim selekcijama stručnog žirija objavljeni su na društvenim mrežama INmusic festivala uz poziv publici da svojim glasovima odabere konačne pobjednike.

U napetoj konkurenciji izvrsnih mladih glazbenika, publika je s najvećim brojem glasova nagradila One Possible Option iz Rijeke i Infected iz Ptuja koji su time osvojili priliku nastupiti na ovogodišnjem INmusic festivalu!



One Possible Option je riječki bend osnovan 2011. godine, a svoju glazbu opisuju kao rock s primjesama elektronike. Tijekom karijere nastupali su diljem Hrvatske i regije, a svoj snažan zvuk donose i na ovogodišnji INmusic festival zahvaljujući natječaju INmusic Breakthrough.



Infected je alternativni rock band iz Slovenije koji se na sceni pojavio 2014. godine. Posljednjih nekoliko godina nastupali su diljem Slovenije, a na sceni se pokušavaju istaknuti jedinstvenim zvukom i zaraznom koncertnom energijom. Kao pobjednici natječaja INmusic Breakthrough pridružuju se sjajnom lineupu ovogodišnjeg INmusica.



Osim bendova koji su pobijedili na natječaju INmusic Breakthrough, na pozornici našeg najvećeg open air festivala nastupit će i britanski The K's, koji su svoje mjesto na glavnoj pozornici INmusic festivala osigurali pobjedom na INmusic festival natječaju u Velikoj Britaniji u organizaciji Northern Exposurea, mreže demo bendova i klubova iz najpropulzivnije glazbene industrije u Europi.

Bend osnovan 2017. godine objavio je nekoliko singlova, a nastup na INmusicu ujedno će im biti i prvi nastup van Velike Britanije. Kako su članovi benda istaknuli, jedva čekaju svoju glazbu predstaviti publici na zagrebačkom Jarunu.

OD 24. DO 26. LIPNJA

INmusic festival održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine. U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice još uvijek možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.