Luka Basi snimio novi spot.

Ali samo u spotu za svoj novi hit singl „U bijelom“ koji je Lukina najemotivnija posveta ljubavi do sada.

Danas je brak sve manje na cijeni, no ne i romantičnom Luki, jednom od najperspektivnijih mladih pjevača, koji vjeruje da je vjenčanje uzvišen čin obećanja vječne ljubavi stoga ga je odlučio opjevati, osjećajno kako to samo on zna.

"Kad sam prvi put čuo pjesmu, zaljubio sam se jer na jedan sasvim originalan način govori o vječnoj temi koja je aktualna od pamtivijeka. Volim prisustvovati vjenčanjima, priznajem da čak lako pustim suzu, zbog čega me onda prijatelji zezaju da ću na svom plakati kao malo dijete, ali ne mogu si pomoći. Do tada još ima vremena, mladenku tražim, ali sam pjesmu za vlastito vjenčanje pronašao, hahahaha", kaže simpatični Luka Basi o novoj pjesmi koju je premijerno predstavio na ovogodišnjem Aurea festu u Požegi.

Luka Basi (Foto: PR)

Tamo je proslavio kraj iznimno uspješnog radnog ljeta koje je bilo u znaku festivalskih nastupa na CMC festivalu i MiK-u te promocije hit dueta s Lanom Jurčević „Upalimo ljubav“ i lijepe balade „Istrijanko, ružo moja“ koje na You tube-u bilježe milijunske preglede.

Predivna pjesma zahtijeva jednako impresivnu ekranizaciju pa su Luka i ekipa Raay Production radnju spota smjestili u čarobnu Italiju na jezero Lago di Garda, a Luka se izvrsno snašao u ulozi mladoženje. Autor glazbe je Raay, teksta Robert Pilepić, a za produkciju i aranžman zaslužna je ekipa Raay Music (Raay i Krešimir Tomec).