Glazbenica i kantautorica Lu Jakelić (27) ne prestaje s autorskim radom, unatoč godini punoj uspjeha. Nakon debitantskog albuma “Sve o čemu sam šutjela”, koji je od struke i publike okarakteriziran najprodavanijim i najslušanijim, Lu predstavlja novu autorsku pjesmu “Božić si ti”.

Skladala ju je u samoizolaciji u svom kućnom studiju, a već pri prvim notama “čula” je specifičan glas uz svoj. U svojoj prvoj duet-suradnji, ugostila je mladog glazbenika iz Mostara - Josipa Palametu (24) kojeg je publika imala priliku upoznati u emisiji "The Voice" gdje je pokazivao svoj talent tik do polufinala. Zbog istovremeno nježnog i snažnog vokala, prozvan je mostarskim Michaelom Bubleom. Unatoč uspjehu u "The Voiceu", Josip je i glavni pjevač benda mostarskih jazz glazbenika “Smooth Groove”, voli jazz i klasiku, a uzori su mu Drago Diklić i Frank Sinatra. Upravo stoga, Lu ga je smatrala idealnim partnerom za božićni duet koji promiče pravu vrijednost Božića - dobrotu u nama, koju smo dužni širiti.

Uz brojne pokorene glazbene top liste, 34 tjedna najprodavanijeg albuma i nominacije za glazbenu nagradu Porin u kategoriji za novog izvođača godine, Lu se već okrenula novom materijalu unutar kojeg je i ovaj božićni hit. Lu opisuje proces stvaranja prirodnim i prijeko-potrebnim u ovo vrijeme pandemije:

"Pjesma je nastala vrlo prirodno u mom kućnom studiju. Poželjela sam napisati pjesmu koja se tiče blagdana ali ne progovara o vrijednostima na koje smo navikli: adventu, ukrasima ili hrani. Više nego ikad, ove godine mislim da je najbitnije povući se u sebe i shvatiti da smo mi ti koji smo odgovorni za širenje dobrote, empatije, zajedništva i razumijevanja. Takve vrijednosti proizlaze iz rada na sebi koji uzrokuje mir, a mir u nama donosi ljepši pogled na svijet".

Nakon 12 autorskih pjesama na albumu “Sve o čemu sam šutjela”, Lu progovara o daljnjoj viziji glazbe i suradnji s Josipom:

"Poželjela sam društvo, širenje tima i pisanje za nekog drugog. Josip je kolega kojeg pratim od 'The Voicea', ali privatno zamjećujem kako lijepo razmišlja i zaključuje o glazbenoj industriji. Osim njegovog glasa, odgovarala mi je i ljudska energija i prekrasno je i ispunjujuće čuti kako netko drugi zvuči kada pjeva moju pjesmu. Jako je malo novih blagdanskih autorskih pjesama te se nadam da će ovaj duet naći mjesto u ljudskim srcima svakog Božića!"

Snimanje spota proteklo je u opuštenoj atmosferi prilikom rada na pjesmi u studiju. Za aranžman na pjesmi je i ovog puta zaslužan Rejhan Okanović, dok je videom trenutke zabilježio i spojio Marko Beljan. Josip sa svime već ima iskustva, posebice nakon snimanja svog prvog singla "Rendezvous (Kod Antonije)" u suradnji s Predragom Martinjakom - Pegijem. S Lu i njenom glazbom dijeli posebnu povezanost:

"Oduševio sam se autorskim stvaralaštvom Lu, premda se poznajemo iz emisija “A strana” i “The Voice”. Prošle sam godine bio i na promociji njenog prvog albuma, a sad godinu dana kasnije imam sreću da sam dio ovakvog božićnog dueta! Kako naša priča traje, na upit želim li biti dio priče-odmah sam znao odgovor. Oboje smo glazbenici vođeni intuicijom: mislim da smo rodili predivnu pjesmu, aranžman i prijateljstvo. Bio bih presretan kada bi slušatelji i gledatelji osjetili barem dio emocija koju sam ja osjećao prilikom snimanja. Zahvalan sam, sretan i ponosan! Priželjkujem da ova pjesma postane dio blagdanskog duha svake godine. Vjerujem da ćete se uz nas prisjetiti što je zaista važno svakog Božića - dobrota i mir.”