Proteklog vikenda u metropoli održan LMF pop-up event, kao fenomenalna uvertira u skorašnji istoimeni festival.

Najzabavniji party proteklog vikenda održan je na atraktivnoj pozornici – velikom party kamionu pod nazivom LMF - koji je u popodnevnim satima svojim zaraznim techno ritmovima zapalio zagrebačke ulice. Time je i službeno najavljen istoimeni festival, punim imenom "Let The Music Be Free", koji će svoje premijerno izdanje doživjeti krajem kolovoza na Jarunu. LMF iščekuje se s velikim nestrpljenjem, posebice s obzirom na okolnosti u proteklih godinu i pol, kada su ovakvi događaji bili mogući samo u mašti.

I baš kao što će se Jarun tog 21.08. pretvoriti u golemu pozornicu na otvorenom, tako su se i zagrebačke prometnice proteklog vikenda pretvorile u party ulice s najboljom vibrom u gradu. Za feel good atmosferu bio je zadužen DJ Yakka, koji slovi kao jedan od najboljih i najuspješnijih hrvatskih house DJ-eva, ponosni vlasnik Ambasadora za najboljeg DJ-a po izboru publike te ujedno i jedan od izvođača na LMF-u. Ekipa koja je imala priliku zabavljati se na ovom fenomenalnom party kamionu, dodatno je pridonijela sjajnom raspoloženju, a među njima bila je i lijepa plesačica Tina Walme. Nakon obilaska glavnih prometnica, u večernjim satima LMF party kamion zaustavio se na Jarunu, gdje ga je oduševljeno dočekalo stotine posjetitelja željnih dobre atmosfere i još bolje glazbe.

LMF pop-up event poslužio je kao fenomenalna uvertira u ono što nas za nešto manje od dva mjeseca očekuje. A očekuje nas cjelodnevni party, koji će početi u podne te trajati do ranih jutarnjih sati. Po uzoru na najpoznatije svjetske parade, tokom trajanja festivala oko Jaruna će kružiti 6 pokretnih pozornica – party kamiona, baš poput ovog najavnog, na kojima će se izmjenjivati DJ-evi, atraktivne plesačice i party ekipa, a posjetitelji će moći birati žele li ostati na istoj lokaciji i vidjeti sve izvođače ili u povorci pratiti svog omiljenog DJ-a. Sa zalaskom sunca party kamioni-pozornice će se zaustaviti, a provod nastaviti na najvećoj pozornici nastupima nekih od najvećih DJ imena današnjice. LMF u metropolu dovodi vrhunske svjetske DJ-eve, poput techno pionira Marca Carole, potom Luciana, DJ-a porijeklom iz Čilea, poznatog po latino house fuziji, misterioznog njemačkog DJ-a Claptonea, čiji je identitet skriven iza intrigantne zlatne maske, i još mnoge druge strane, ali i hrvatske DJ-eve.

Prvi kontingent karata rasprodan je, trenutno se karte mogu kupiti po cijeni od 240 kn preko Eventima, stoga ne propustite na vrijeme nabaviti svoju na vrijeme i postanite dijelom ovog originalnog festivala!

Link na karte: https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/let-the-music-be-free-festival-zagreb-src-jarun-jarunsko-jezero-562868/event.html

Više informacija na: https://www.facebook.com/LMFfestival/ i https://www.instagram.com/lmffestival/