Kraj ljeta rezervirajte za elektronsku glazbenu poslasticu "Let The Music Be Free“ na Jarunu.

Ostalo je svega još nešto manje od dva mjeseca do najiščekivanijeg festivala ovog ljeta! LMF Festival očekuje se s velikim nestrpljenjem, a svoju premijeru u Hrvatskoj imat će 21. kolovoza na jednoj od najatraktivnijih lokacija u metropoli – jezeru Jarun – koji će se te subote pretvoriti u golemu pozornicu na otvorenom za preko 40 DJ-eva iz cijelog svijeta, kao i za tisuće partijanera željnih dobre muzike i još boljeg provoda.

LMF Festival zamišljen je kao cjelodnevni party, koji počinje u 12 sati, a traje do ranih jutarnjih sati. Po uzoru na najpoznatije svjetske parade, tokom trajanja festivala oko jezera će kružiti 6 pokretnih pozornica – party kamiona, na kojima će se izmjenjivati DJ-evi i plesači, a posjetitelji će moći birati žele li ostati na istoj lokaciji i vidjeti sve izvođače ili u povorci pratiti svog omiljenog DJ-a. Sa zalaskom sunca party kamioni-pozornice se zaustavljaju, a provod se nastavlja na najvećoj pozornici nastupima nekih od najvećih DJ imena današnjice.

Glavni headlineri festivala nesumnjivo su pionir techno glazbe Marco Carola, majstor latino-elektro fuzije Luciano i berlinski prodigy Claptone, koji će svojim zaraznim ritmovima dovesti atmosferu do usijanja. No, pored spomenute trojice, tu je još cijeli niz sjajnih, mladi i talentiranih DJ-eva, poput Wankelmuta, široj publici poznatog po plesnom hitu Emmom Louise "My Head Is a Jungle“, zatim Audiojack, dvojac iz Leedsa, koji je svoju desetogodišnju karijeru izgradio sjajnim setovima na Ibizi i Eli Brown, istaknuti house DJ, porijeklom iz Velike Britanije. Izdvajaju se još i Technasia, poznat i kao Charles Siegling, sjajni DJ iz Pariza i Eelke Kleijn, svestrani glazbenik iz Rotterdama, čija se karijera, pored DJ-inga, proteže na čitav niz područja, poput filmskih najava, produkcije i skladateljstva.

Priča LMF festivala krenula je još krajem 2019. godine u najpoznatijem party gradu na svijetu - Las Vegasu - kada je ekipa iz zagrebačke event agencije Playbox organizirala Vegas Electric Parade, kojem je tada prisustvovalo preko 80.000 ljudi. Nakon što je pandemija korona virusa odgodila planove daljnjeg održavanja festivala u Las Vegasu, organizatori su odlučili priču zakotrljati u potpunom drugom smjeru, u vlastitom gradu, čime su postavili Zagreb na ekskluzivnu ljestvicu svjetskih party destinacija.

Prvi kontingent karata (early bird) rasprodan je nedugo nakon puštanja u prodaju, trenutno se karte mogu kupiti po cijeni od 240 kn preko Eventima, stoga ne propustite na vrijeme nabaviti svoju na vrijeme, kako bi se na miru mogli pripremiti na ovaj feel-good festival, koji slavi istinsku slobodu muzike i plesa: https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/let-the-music-be-free-festival-zagreb-src-jarun-jarunsko-jezero-562868/event.html

Više informacija možete doznati i na službenim profilima na društvenim mrežama https://www.facebook.com/LMFfestival/ i https://www.instagram.com/lmffestival/