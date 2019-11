Ne propustite ekskluzivnu priliku i pratite sva zbivanja s Yammatovog iz Laube s jedinstvenog glazbeno-društvenog događaja uz premijerne nastupe Heaven 17

Zbog velikog interesa i svih onih koji svoje ulaznice nisu uspjeli kupiti na vrijeme ili nisu u Zagrebu, Yammatovo će se i ove godine moći pratiti uživo putem live streama.

Ne propustite tu ekskluzivnu priliku i pratite sva zbivanja iz Laube s jedinstvenog glazbeno-društvenog događaja uz premijerne nastupe Heaven 17, rodonačelnike britanskog elektro zvuka i kumove šefildske glazbene scene i izravno iz R'n'R Hall of Fame - The Pretenders, predvođene prvom damom rocka Chrissie Hynde!

NA OVOM LINKU PRATITE YAMMATOVO 5 UŽIVO OD 20 SATI!

The Pretenders svih ovih desetljeća, nepokolebljivo, ali uporno i tvrdoglavo s lakoćom prelaze most između punka, novog vala i pop glazbe kao niti jedan drugi bend, sa žanrovski definiranim pjesmama poput 'I’ll Stand By You', 'My Baby', '2000 Miles', 'Kid', 'Back On The Chain Gang', 'Brass In Pocket', 'Don’t Get Me Wrong', 'If There Was A Man', 'Holy Commotion' i 'Let’s Get Lost', spomenimo samo neke.

Heaven 17 su ovdje za njihovu generaciju da se prisjeti i novu generaciju da nauči, doživi i uvjeri se kojom snagom i autentičnošću a istovremeno suvremenošću izvode pjesme koje glazbu čine jednako energičnom danas kao i 1981. godine. U Laubi će se zaustaviti u sklopu svoje ‘40th Anniversary Greatest Hits’ turneje.

Prije i nakon koncerata za dobru glazbu za DJ pultom brinu Dino Milić i SMS Deutsch.

Yammatovo tako nastavlja uspješan niz pamtljivih koncerata izvođača koje hrvatska publika ima priliku vidjeti prvi put uživo. The Pretenders i Heaven 17 stižu tako kao zadnja poslastica u nizu - do sada su u Laubi nastupili Marc Almond, ABC i Anne Dudley, The Cardigans i Johnny Marr, čije nastupe je putem live stream platformi i u Laubi pratilo i do 25.000 unique gledatelja!

Pridružite se i vi novom izdanju Yammatova fueled by Cockta u subotu, 30. listopada, putem live streama na yammatovo.com. Prijenos će se emitirati i na Yammatovoj radijskoj frekvenciji 102.5, a počinje u 20 sati.