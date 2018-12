Frank Turner, omiljeni punk trubadur i jedan od najuspješnijih britanskih izvođača proteklog desetljeća, s novim albumom i u pratnji The Sleeping Souls stiže na INmusic festival 14!

Frank Turner je svoju karijeru započeo kao vokal post-hardcore benda Million Dead, a utjecaj punk korijena se osjeti i u njegovim novijim pjesmama unatoč tome što danas preferira akustičnu gitaru.

Turner je u svibnju ove godine objavio sedmi studijski album Be More Kind na kojem otkriva svoju osobnu i političku stranu, a njegove pjesme su u isto vrijeme intimne i univerzalne. Pjesme s albuma Be More Kind istovremeno potiču publiku da s Frankom na festivalima uglas pjeva, ali i da ih slušaju sami, u intimi svoga doma.

Kroz svoje dosadašnje albume s fanovima je dijelio vrlo osobna iskustva, a s novim albumom Frank Turner sve naglašenije progovara o politici i društvenim pitanjima koja zahtijevaju veću pažnju i društvenu osjetljivost. Folk/punk majstor iz Engleske inače je jednostavan, druželjubiv čovjek, a ono po čemu je najviše poznat su energični koncerti koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

U svemu ga prati i bend The Sleeping Souls koji čine Ben Lloyd, Tarrant Anderson, Matt Nasir i Nigel Powell. Turner je miljenik festivalske publike diljem svijeta, a dašak svoje sjajne energije ponovno će donijeti i na pozornicu INmusica.

Frank Turner & The Sleeping Souls na INmusic festivalu #14 pridružuju se legendarnim The Cure, fantastičnim Foalsima, Kurt Vileu & The Viloatorsima, talentiranoj LP, uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Od 2. siječnja 2019. godine trodnevne ulaznice za INmusic festival #14 po cijeni od 499 kn bit će moguće uplatiti i u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.