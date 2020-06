Da su glazbene suradnje nerijetko prava poslastica za uši, dokazuje i ova zagrebačke pjevačice Tene Vodopije i glazbenog virtuoza Matije Dedića.

Iako je Tena Vodopija dobro poznata kao jazz pjevačica, ona itekako dobro plovi i pop vodama, njezina energija te njezin osebujan karakter definitivno je izvlači iz okvira standardnog jazza i koketira s ozbiljnim pop izričajem. Ovom je pjesmom otkrila svoje pravo lice. Ova nježna balada odraz je Tenine energije i entuzijazma. Pjesma ''Sutra'' prava je glazbena poslastica, a kako i ne bi kada je tekst za glazbu napisala Uršula Tolj, autor glazbe je Željen Klašterka dok je za aranžman bio zadužen Luka Udjbinac, a Tenu je uz njezin fantastičan radiofoničan glas, na klaviru i u kompletnom glazbenom izričaju pratio Matija Dedić te tako ovoj pjesmi dao neku svoju boju, svoj šarm. Suradnja s Matijom svakako će ovu pjesmu svrstati među omiljene, jer gdje ovaj virtuoz stavi svoje prste – zauvijek ostavi neizbrisiv trag.

„Matija i ja znamo se već neko vrijeme, no nismo do sada imali priliku surađivati. Osobno, Matijin rad pratim već godinama i suvišno je komentirati koliko ga cijenim i koliko volim njegov rad. Već sam na prvo slušanje u aranžmanu čula Matiju. S time su se složili odmah i Luka i Željen, ne moram vam govoriti koliko sam bila sretna kada je Matija pristao, kada je rekao da mu se čitava priča sviđa“, otkriva Tena Vodopija koja je spot za pjesmu snimila na Sljemenu oko sanatorija Brestovac, ali i na drugim sljemenskim lokacijama. Za video je bila zadužena video produkcija Kadar 22, a najzanimljivija je radnja spota koja se vrti oko Tenine osobne priče.

„Odabrala sam to mjesto jer je ta stara bolnica za plućne bolesti upravo i razlog i mjesto gdje su se upoznali moji djed i baka. Oboje su bolovali od tuberkuloze te su tamo bili na liječenju. Baki su odstranili 2/3 plućnog krila. Baka je bila pravi fajter. Djeda su pustili iz bolnice par mjeseci prije nje i zamislite, baka je znala pješice popodne odlaziti u Zagreb, gdje bi otišli zajedno u kino, i potom se sama u sumrak vraćala nazad na Sljeme, u bolnicu. Takvu žrtvu zbog ljubavi danas rijetko vidimo. Sve u svemu, živjeli su sretno zajedno još nekoliko desetljeća, kasnije odselili u Etiopiju. Oboje su umrli dok sam ja bila još prilično malena, tako da mi se ta priča o njima urezala u sjećanje. Ta ustrajnost, borba za život u ratnim vremenima, borba za ljubav… Zapravo o tome i govori pjesma. Nema predaje, znaš da "jednom mora bit bolje". Željela sam tu svoju emociju prenijeti u sliku i emociju“, otkrila je svestrana Tena Vodopija koja voli koketirati s pop izričajem, no smatra da joj ne trebaju žanrovski okviri jer ne želi da je publika veže tek za jedan stil.

Ipak, iako je Tena mnogima poznata kao pjevačica ona je glazbu izabrala tek kao jednu od grana svoje karijere. Tena je zapravo uspješna poslovna žena kojoj je glazba ispušni ventil i najveća ljubav, no bavi se ona i uređenjem interijera te ima svoj bar Drama koji je omiljen među zagrebačkim ljubiteljima ugodnih atmosfera, dobre glazbe i kvalitetne ponude.

''Pjevanje je moja prva ljubav, oduvijek se time bavim. Otkad znam za sebe, ja i pjevam. To je moj način iskazivanja emocije, jedini način koji smatram primjerenim. Ja kad pjevam, najiskrenija sam. Nema zadrške, nema kalkulacija, nema vanjskih utjecaja. Samo ja i glazba. U svakom drugom poslu moram razmišljati kako ću, stres je sveprisutan. Toga u glazbi, bar za mene, nema. Čekala sam zapravo jako puno godina da sazrijem, vokalno, karakterno, profesionalno. Interijeri su drugi način mog kreativnog izričaja, predivno je što svaki projekt vodim od začetka do kraja i kada imaš takav, opipljiv rezultat, možeš napraviti fantastične rezultate i to me jako usrećuje. Iznimno mi je drago vidjeti zadovoljnog klijenta, opravdati mu dano povjerenje i sretna sam što je moj pristup drugačiji od pristupa većine. Dramu sam otvorila kao simbiozu upravo glazbe, umjetnosti, lijepih interijera i mojeg, vrlo aktivnog stila života. Drama je moj život, konstanta koja postoji kako bi se svi ljudi slični meni mogli pronaći u njoj. Ili izgubiti“, kroz osmjeh nam je otkrila pjevačica koju uvijek prate brojni epiteti.

Napomenimo još da su u stvaranju pjesme sudjelovali i eminentni hrvatski instrumentalisti Robert Vrbančić i Dado Marinković, back vokale otpjevala je Daria Hodnik dok je mix i mastering odradio Zvonimir Dusper-Dus s kojim Tena aktivno surađuje već neko vrijeme. Priču u spotu upotpunila je poznata plesačica i koreografkinja Magdalena Matijević.