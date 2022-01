Let 3

Usprkos svemu AntiValentinovo ide dalje i to u još većem formatu koji će osim Zagreba, obuhvatiti još neke gradove.

Najbolja rokerska fešta u gradu održat će se i ove godine – AntiValentinovo #7 vraća se u Boćarski dom gdje će u petak, 25.2., kao headlineri nastupiti Let 3 i Živo Blato!

Proteklo izdanje AntiValentinova održano je u nešto kasnijem terminu nego inače, ali usprkos pandemiji – AntiValentinovo #6 proslavilo se na krovu garaže Tuškanac i uz pomoć najvjernije publike pokazalo da se može nositi i sa novo-nenormalnim uvjetima. Usprkos svemu AntiValentinovo ide dalje i to u još većem formatu koji će osim Zagreba, obuhvatiti još neke gradove.

Domaćini i pokretači festivala Let 3 na nadolazećem izdanju AntiValentinova promovirat će dugoočekivani novi album koji donosi potpuno nove verzije najboljih i najpopularnijih pjesama benda - 'Sam u vodi', Golub Dinko, 'Izgubljeni', Profesor Jakov, Drama, Ero, a od kojih su nam već predstavili suradnje s Terezom Kesovijom, Vucom i TBF-om na proteklim izdanjima AntiValentinovske fešte.

Uz LET 3, kao headliner sedmog izdanja pridružuje se heavy metal sastav Živo blato, osnivača Siniše Vuce, koje predvodi karizmatični general Vasilije Mitu, iza kojeg, svi znamo, stoji Siniša Vuco, a uz kojeg bend još čine Veseli Sir, Gospodin Mr. Rabbit te vokali Nazifa Gljiva i Trudna Tableta. Apsolutni fenomen našeg područja koji već 20 godina puni klubove i dvorane, a zbog rijetkih i biranih nastupa – gdje god da nastupe ostavljaju dubok utjecaj na svoje fanove, ali i one koji nisu znali da to jesu. Zadnji održan koncert u Zagrebu održao se prije četiri godine, a general Vasilije Mitu i njegova vojska konačno napokon stižu u Zagreb izvesti neke od svojih najvećih hitova ‘Ubij se’, ‘Kurva’, ‘Ne volim te’, ‘Kasap iz Đakova’, ‘Otet ću te njemu’, ‘Rat’ i druge.

Koncert će se održati uz sve epidemiološke mjere uz predočenje covid potvrde na ulazu te uz testiranje (uz plaćanje) koje će biti omogućeno prije koncerta na ulazu.

Pola godine nakon što je šokirao potezom, Vedran Ćorluka se predomislio, ali nije sve isto kao prije +25

Ćiro Blažević sasvim iskreno o bolesti s kojom se bori: ''Došao sam tu da kažem istinu, a ovo nisam rekao još nikome...'' +5