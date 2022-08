Legendarni PIXIES nastupaju u Zagrebu. Odgođeni zagrebački koncert Pixiesa održat će se u dvorištu Zagrebačkog velesajma 27. kolovoza 2022. godine.

Legendarni PIXIES nastupaju u Zagrebu u subotu 27.08. nakon punih 8 godina i sjajnog nastupa na 9. INmusic festivalu. Promocija hvaljenog albuma "Beneath the Eyrie" održati će se u sklopu odgođenih datuma europske turneje u 2022. godini.

Odgođeni zagrebački koncert Pixiesa održati će se u dvorištu Zagrebačkog velesajma 27. kolovoza 2022. godine. Sve kupljene ulaznice za koncert ostaju vežeće za novi datum održavanja koncerta.

Pixies su jedan od najutjecajnijih američkih altnernativnih rock sastava čiji je jedinstveni zvuk obožavatelje pronašao među nekim od najvećih glazbenika našeg vremena i uvelike inspirirao bendove poput Nirvane, Smashing Pumpkins i Weezer.

Pixies se u sklopu najavljene turneje nakon sedam godina vraćaju pred hrvatsku publiku - na posljednjem nastupu u Zagrebu u lipnju 2014. godine presjekom impresivne karijere i nizom omiljenih indie hitova, od 'Debasser', 'Monkey Gone to Heaven', 'Here Comes Your Man', 'Where is My Mind?' i dr., zaključili su deveto izdanje INmusic festivala.



Ulaznice po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) dostupne su putem službenog webshopa INmusic festivala na www.inmusicfestival.com/shop/ulaznice i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).