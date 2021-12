Lana S. Have Yourself A Merry Little Christmas - 2

Iako za Lanu S. do kraja godine ima još dosta posla i obaveza, u svom prepunom rasporedu koncerata i snimanja, uspjela je snimiti live cover s obradom božićnog evergreena "Have Yourself A Merry Little Christmas".

Lana S. školovala se u The Purcell school of music i The Royal Conservatoire of Scotland, nastupila u nekoliko londonskih mjuzikala, surađivala sa stranim glazbenicima, a njezin perfektni engleski odlično se čuje u live obradi koju predstavlja ovog Božića. Radi se o svjetski poznatoj božićnoj pjesmi, u originalnoj izvedbi koju je otpjevao Frank Sinatra.

Lana S. je za potrebe ove izvedbe snimila i video spot s live nastupom u kojem je prezentirala svoje umijeće sviranja na čak nekolio instrumenata.

U ovom video spotu Lana S. je predstavila i svoj live akustični sastav, stalnu postavu s kojom nastupa, a u čijem sastavu je Ivan Puž, ali i bivša članica grupe Luminize, Tea Mišković. Iako se radi o tročlanom sastavu, instrumenata ne nedostaje pa tako pjesme izvode na čak šest instrumenata.

Za Lanu S. je ova godina bila izuzetno dinamična, a sve je rezultiralo uspjesima na koje Lana S. itekako ima razloga biti ponosna. I dok je prošli mjesec bila glazbena gošća u Lisinskom, Žeri iz Crvene Jabuke, pozivnicu da dijeli pozornicu za ovu Novu godinu dobila je od jednog vrlo popularnog i cijenjenog glazbenika.

Have Yourself A Merry Little Christman uz Lanu S., za čije je snimanje audia palica pripala Mateu Petakaru, a za video je bio zadužen Darijan Luzar.

Sonja Kovač pokazala prvi Božić s dečkom u novom stanu, pažnju odmah ukralo nešto očito: "Ah te nestašne ruke!" +27

Jedna od najvećih zvijezda pobjegla s prijateljicama na odmor pa golišavim fotkama podigla temperaturu na društvenim mrežama +31