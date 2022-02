Lana Lovreković predstavlja svoj novi singl "Riječi pogrešne".

Pop-rock balada mlade Varaždinke Lane Lovreković, ugrijat će srca u ovim hladnim zimskim mjesecima.

"Svi smo imali priliku bar jednom u životu iskusiti “zarobljenost” loše ljubavne veze u kojoj su se svaki trenutak, gesta ili riječ činili pogrešnima. Taj osjećaj unutarnje borbe, turbulentnost emocija i na kraju izbor slobode i olakšanja smo pretočili u snažnu poruku novom pop-rock baladom “Riječi pogrešne”, kaže mlada pjevačica.

Tekst je napisala Senka Laginja, glazbu potpisuje Marko Tomasović, dok je za aranžman zaslužan Aleksandar Valenčić. Spot je snimala i montirala Marija Tadić, a za cijeli proces stvaranja je bila zadužena izvršna producentica Ana Borić.

Lana je inače odlična studentica druge godine Kulture i turizma Sveučilišta u Zadru, ali uz sve svoje studentske obaveze i dalje prevladava ljubav i predanost stvaranju novih glazbenih uspjeha.

Prva dva Lanina singla “Bivša” i “Dalje plešeš sam”, koja broje preko 700.000 pregleda na You Tube-u, su bila bržeg mladenačkog duha i ritma, dok nam se novim singlom “Riječi pogrešne” predstavlja u malo sporijem, ali i zrelijem izdanju.

“Izuzetno mi je bitno što sam skupa sa svojim timom u potpunosti uključena u svaki dio stvaranja pjesme, od audia do spota, jer na taj način dajem svoj potpis, dolazi do izražaja svaka moja emocija koju osjećam i prenosim kroz pjesmu. Spot je snimljen u jednom take-u, što je inače izrazito teško jer sve mora biti savršeno i tečno od prve do zadnje sekunde kadra. Prvi put sam radila spot na takav način i bio mi je veliki izazov, ali uz opuštenu atmosferu koja vlada kad radim sa Marijom Tadić i Anom Borić sve prolazi glatko pa nemam ni vremena osjetiti ikakvu tremu”, kaže Lana.

