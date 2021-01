Početkom ovog tjedna američka glazbenica predstavila je singl “Chemtrails Over The Country Club”, zajedno s pratećim videospotom koji se trenutačno nalazi na YouTube Trending listi i u Hrvatskoj.

Na oduševljenje brojnih fanova diljem svijeta, nova pjesma potvrđuje nam i izlazak istoimenog studijskog albuma, koji će biti objavljen 19. ožujka. Riječ je o njezinu sedmom studijskom albumu, koji je inicijalno trebao biti predstavljen još prošle godine, ali je pauziran zbog pandemije koronavirusa. Gostujući kod Annie Mac na radiju BBC Radio 1, pjevačica se otvorila i progovorila o albumu: "Ovo je prvi album za koji sam točno znala što od njega želim i kako do toga doći. Ovaj album dao mi je isti osjećaj kao ljubavna veza. Prizivao me i jako sam ga htjela, tako sam se osjećala."

Lana Del Rey je na društvenim mrežama otkrila i naslovnicu izdanja te popis pjesama, stoga već sada znamo kako nas na albumu uz do sada predstavljene “Let Me Love You Like A Woman” i “Chemtrails Over The Country Club” očekuje još devet novih pjesama.