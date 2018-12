Kurt Vile, jedan od najhvaljenijih mladih kantautora suvremenog indie rocka, u pratnji izvrsnih Violatorsa na glavnu pozornicu INmusic festivala 14 donosi hvaljeni sedmi solo album Bottle It In.

Kurt Samuel Vile američki je kantautor, multi-instrumentalist, pjevač i glazbeni producent najpoznatiji po bogatom solo opusu i kao suosnivač The War On Drugs.

Glazbi se posvetio već u tinejdžerskim godinama, a prve pjesme nastaju početkom dvijetisućitih pod snažnim utjecajem Neil Younga, Tom Pettya, Pavementa, Becka i dr.

U Philadelphiji 2003. godine upoznaje Adama Granduciela s kojim dijeli ljubav prema Bob Dylanu i započinje dugogodišnju glazbenu suradnju i prijateljstvo – 2005. zajedno osnivaju The War On Drugs, ali Kurt Vile se već nakon studijskog prvijenca benda odlučuje za nastavak karijere u solo vodama.



Gotovo istovremeno s izlaskom prvog albuma The War On Drugs, objavljen je i prvi solo studijski album Kurt Vilea – Constant Hitmaker (2008). Uslijedio je God Is Saying This To You… 2009. godine, a već šest mjeseci nakon svjetlo dana je ugledao i treći studijski album Childish Prodigy izdan u listopadu iste godine.

Smoke Ring For My Halo objavljen je 2011., Wakin On A Pretty Daze 2013., a b'lieve i'm goin down... 2015. godine čime je Kurt Vile postao jedan od najproduktivnijih autora čiji su se albumi redovito nalazili na godišnjim listama najboljih izdanja od strane glazbene kritike.

U 2017. Kurt Vile objavljuje suradnički album s Courtney Barnett Lotta Sea Lice, po mnogima i jedan od najboljih albuma 2017. koji je popratila kratka američka turneja talentiranog dua.



Nastavno na izvrstan prijem od strane kritike i publike, u listopadu 2018. Kurt Vile izdaje i osmi studijski album, odnosno sedmi solo album, Bottle It In koji se već našao visoko na ovogodišnjim popisima najboljih albuma od strane Rolling Stonea, NME-a i dr. Kurt Vile & The Violators u 2019., osim već najavljenih nastupa na All Points East, Primavera Sound i na Rock Werchteru, svoj psihodelični indie folk-rock zvuk donose i na glavnu pozornicu INmusic festivala #14!



Kurt Vile & The Viloators na INmusic festivalu #14 pridružuju se legendarnim The Cure, fantastičnim Foalsima i talentiranoj LP, uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Od 2. siječnja 2019. godine trodnevne ulaznice za INmusic festival #14 po cijeni od 499 kn bit će moguće uplatiti i u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.