Kurt Elling, Vijay Iyer i Dan Tepfer nastupit će u sklopu programa 12. Zagreb Jazz Festivala, a objavljene su i sve važne informacije o koncertima.

Pijanist Vijay Iyer, bubnjar Tyshawn Sorey i kontrabasistica Linda May Han Oh, otvaraju 12. Zagreb Jazz Festival (Jazzg)! Nastupit će 5. studenoga u Maloj dvorani Lisinski u 20 sati, a publici će predstaviti novi i hvaljeni zajednički album „Uneasy“.

Vijay Iyer je prošle godine s Wadada Leom Smithom održao rasprodani koncert u Zagrebu, a ovo će mu biti 4. koncert u Hrvatskoj. Za jazz glazbu se zainteresirao još kao srednjoškolac, ali unatoč tome diplomirao je matematiku i fiziku na sveučilištu Yale, doktorirao fiziku na sveučilištu California. Tijekom karijere svirao je s vodećim glazbenicima suvremena i free jazza, među ostalima sa Steveom Colemanom, Roscom Mitchellom, Aminom Claudine Myers, Georgeom Lewisom, Oliverom Lakeom i Wadadom Leom Smithom. Osim što nastupa i snima solo, vodi vlastiti trio, kvartet i kvintet. Kao jazz pedagog aktivan je na nekoliko glazbenih škola.

7. studenoga u veliku dvoranu KD Vatroslava Lisinskog dolazi Grammyjem nagrađeni Kurt Elling i ZJM Big Band (Udruženje jazz muzičara Makedonije) koji će predstavii svu raskoš jazz standarda. Bit će ovo njegov 4. koncert u Hrvatskoj.

The Guardian za Kurta Ellinga kaže: "Jedan od najvećih jazz-pjevača svih vremena". Kurt Elling, ovogodišnji je dobitnik i nagrade Grammy u kategoriji najbolji jazz vokalni album (Secrets are the best stories - Kurt Elling Featuring Danilo Pérez). Krasi ga muzikalnost i sjajna tehnika bogatog baritona kojim pjeva kroz čak četiri oktave. Ima nenadmašan osjećaj za ritam, fraziranje, scat improvizaciju i dinamiku, kao i smisao za dramatiku… sve to zajedno njegove izvedbe čini nezaboravnima. U bogatoj je karijeri imao priliku pjevati i američkom predsjedniku Baracku Obami na prvoj državničkoj svečanoj večeri 2009.

Osim klasika, Elling izvodi i skladbe modernijih autora rijetko izvođenih u vokalnom jazzu, poput Pata Methenyja, Johna Coltranea, Joea Zawinula, Herbiea Hancocka, Courtneyja Pinea, Bobbyja Watsona. Na repertoaru ima i vlastite skladbe s tekstovima za koje nadahnuće crpi iz djela svjetskih književnih klasika poput Rainera Marie Rilkea, Marcela Prousta, Jacka Kerouaca, Rumija, Pabla Nerude i Kennetha Rexrotha. Ugledni su ga kritičari i čitatelji cijenjenih časopisa poput DownBeat i Jazz Times više puta svrstali u sam vrh ljestvica najboljih jazz-pjevača. Osmerostruki je dobitnik nagrade Udruge jazz novinara za najboljeg jazz pjevača i nagrade Billie Holiday pariške Jazz akademije. Za Grammy bio nominiran nekoliko puta, a prvi je osvojio 2010.

Kraj ovogodišnjeg izdanja festivala rezerviran je za američkog pijanista Dana Tepfera koji će se 9. studenoga predstaviti s također hvaljenim izdanjem - Goldberg Variations / Variations! Prvi puta smo ga gledali ovoga ljeta u Hrvatskoj s Triom na 3. Backstage Live Pula Festivalu.

Izvanredni talent svoje generacije, Dan Tepfer, stekao je međunarodnu reputaciju kao pijanist-skladatelj širokih ambicija, osebujnosti i energije – onaj “koji odbija postaviti granice”, kako piše francuska Télérama.

Na albumu “Goldberg Variations / Variations” iz 2011., izvodi to Bachovo remek-djelo, ali i improvizira na tom predlošku. Tepfer je dobio globalno priznanje za album, New York Magazine je njegovo sviranje na tom CD-u proglasio elegantnim, duboko promišljenim i uzbudljivim.

Nastupao je širom svijeta s nekim od vodećih zvijezda jazza i klasične glazbe. Među ostalima svirao je s Leeom Konitzom, Billyjem Hartom, Pharoahom Sandersom, Markom Turnerom, Paulom Motianom i drugima. Njegova diskografija seže u širinu i dubinu, obuhvaćajući solo improvizacije i intimne duete, kao i ritmički bogate trio albume kojima osvaja melodičnom privlačnošću i ukusom.

Zbog pandemije koronavirusa, otežanih putovanja i organizacije koncerata, bit će ovo jedna od rijetkih prilika da u Zagrebu uživamo u koncertima vrhunskih i nagrađivanih inozemnih glazbenika. Organizatori tako nastavljaju tradiciju i u Zagreb dovode samo najbolje od svjetskog jazza.

Koncerti Vijay Iyer Trio i Dan Tepfer, Mala dvorana Lisinski: Na ulazu u dvoranu potrebno je predočiti digitalnu EU COVID potvrdu, ovlašteni rezultat negativnog PCR ili antigenskog testa ne starijeg od 48 sati. Brzo antigensko testiranje neće biti omogućeno na ulazu prije koncerta.

Koncert Kurt Elling i ZJM Big Band, KD Vatroslava Lisinskog: Brzo antigensko testiranje omogućeno je na dan koncerta od 18 do 19:30 sati u prostorijama Lisinskog (cijena: 50 kn) ili u poliklinici Life (Trpinjska ul. 5A, Zagreb) uz predočenje ulaznice za koncert u organizaciji Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Ulazak u dvoranu je moguć uz COVID potvrdu (u elektronskom ili pisanom obliku) ili uz antigensko testiranje i identifikacijsku ispravu. Ukoliko niste spremni snositi trošak testiranja ili nemate važeću digitalnu COVID potvrdu, ne kupujte ulaznicu jer iz tih razloga povrat novca za kupljene ulaznice neće biti moguć, kao ni u slučaju pozitivnog COVID testa.