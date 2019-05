KulaKula festivala koji će se održati u Trogiru od 01. do 03. kolovoza! Festival koji je prošle godine doživio svoju premijeru pozornost je privukao mjestom održavanja po kojem je dobio i ime.

Zamislite zvuk cvrčaka, temperaturu na kojoj je dovoljno biti u kupaćem kostimu, pogled na najljepši bazen u Hrvatskoj i najveća imena hrvatske glazbene scene...

...to je samo djelić onoga što vas očekuje na drugom izdanju KulaKula festivala koji će se održati u Trogiru od 01. do 03. kolovoza!

Festival koji je prošle godine doživio svoju premijeru pozornost je privukao mjestom održavanja po kojem je dobio i ime. Kula Kamerlengo, koja je uz grad Trogir dio baštine UNESCO-a, postala je kulisa glazbene priče koja je donijela novu svježinu te ovaj grad ucrtala na listu najpoželjnijih destinacija na našoj obali.

Ovogodišnje izdanje festivala donosi trenutno najveća imena naše scene i višestruke dobitnike nagrade Porin. Spojiti mlade nade, hip hop legende, rock performere i pop senzacije, naizgled zvuči nemoguće - no KulaKula festivalu to polazi za rukom!

Prvi dan kolovoza rezerviran je za pool party na instagram bazenu hotela Brown Beach House. Pod parolom "ništa mi neće ovi dan pokvarit" očekuje vas koncert grupe TBF, a njima će se pridružiti i vlasnik najvećih ovogodišnjih pop funk hitova - Matija Cvek uz prateći band The Funkensteins.

Drugi i treći dan, festival se seli u Kulu Kamerlengo i ako je suditi po prizorima s prošlogodišnjeg izdanja, pripremite se na užarenu atmosferu. Ako ste mislili da u spomeniku kulture "ne može" nastupiti Vojko V i Let 3 - ovaj festival 02.08. i to demantira. Nakon što nas omađija ova kombinacija, 03.08. rezerviran je za vlasnike najljepših pop hitova trenutno - Detour i The Frajle.

KulaKula će i ove godine rasplesati Trogir i okolicu,a ulaznice za ovu ljetnu priču možete od danas osigurati putem sustava entrio.hr.

Za više informacija pratite službenu Facebook i Instagram stranicu festivala te Facebook event.