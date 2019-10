Možda i najcjenjeniji domaći DJ donosi svoj poslovično profinjeni pristup glazbi i 19. listopada uz popularni bečki dvojac

Malo je DJ-a koji su u Hrvatskoj dugovječni poput Marijana Felvera. Upravo zato je ovaj doajen klupske scene, oduvijek sinonim za profinjenost i glazbenu kvalitetu, odličan izbor za nastup uz Krudera i Dorfmeistera u subotu, 19. listopada u zagrebačkoj Laubi. Možda i najcjenjeniji domaći DJ na sceni je i duže od 25 godina koliko aktualnom ga uistinu uzbuđuje je dobra glazba, kao način da putem nje na jedinstven način razmjenjuje emocije s ljudima.

Još krajem 80-ih Felver je počeo nastupati u klubu Gjuro 2, a već ranih 90-ih počeo se zanimati za elektroničku glazbu, koja je tada dobivala sve veći zamah u svijetu. Istraživao je sve od ravea i electra, preko techna i engleskog progressive housea, pa do housea, deep housea i tech-housea. No, najviše se zadržao na deep houseu koji je bio okosnica njegovih popularnih Cosmic Disco večeri nedjeljom u Aquariusu. Prije 20 godina u Hrvatsku donosi londonski techhouse zvuk te pokreće Stereo Studio partije koji su u to vrijeme značili prekretnicu na klupskoj sceni, kako svojim pristupom glazbi, tako i vizualnom identitetu.

“Ne bih rekao da se moj stil glazbe mijenjao s vremenom. Mislim kako se tu uvijek radilo više o emociji nego o stilu. Ono što se jest mijenjalo je sam sadržaj određenih stilova. Jer, primjerice, deep house produkcija ne sliči jedna drugoj kada ih uspoređujemo u periodu otkako sam prisutan na sceni. No, činjenica da mi to nikada nije bilo osobito važno je i osnovni razlog zbog kojeg mi se bilo teško zadržati samo na jednom glazbenom stilu”, kaže Felver.

Ono što kod njega ostaje konstanta je nastojanje da pri organizaciji svojih sjajnih partija uvijek nastoji ponuditi neki novi koncept. U posljednje vrijeme to radi sa Stereotip partijima koje sa svojim prijateljem, svjetski popularnim Dixonom, organizira u Zagrebu u neuobičajenim prostorima i terminima. Posljednji, održan prije samo mjesec dana u Tenis centru Maksimir, predstavljao je vrhunac organizacije i produkcije što je potvrdila i publika oduševljenim komentarima dugo nakon partija.

“Nisam jedan od onih koji misli da je nekada baš sve bilo bolje, jer se na dnevnoj bazi susrećem s fantastičnom novom muzikom svih žanrova. S obzirom na moju znatiželju i strast, nemam razloga sumnjati kako za deset godina neću slušati još i više uzbudljive glazbe ili da ću je slušati vrlo malo iz suprotnog razloga”, ističe Felver. U to zaista ne treba sumnjati kad je u pitanju DJ koji glazbu doživljava kao glavni utjecaj na svoj život te sjajnu energiju koja čovjeka jednostavno tjera naprijed.

