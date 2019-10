Publika je do jutra plesala uz proslavljeni bečki dvojac i domaćeg veterana Felvera, a spektaklu su doprinijeli vrhunski zvučni sustav i sjajne svjetlosne instalacije u režiji austrijskog tandema lichterloh

Bogatstvo zvukova, svjetlosnih efekata i dobrih emocija ispunilo je sinoć Laubu. Više od dvije tisuće fanova plesalo je na prvom zajedničkom nastupu Krudera i Dorfmeistera u Zagrebu. Proslavljeni bečki dvojac je od samih početaka svoje karijere, koja traje 25 godina, imao kultni status u ovim krajevima, no proteklo je puno vremena do njihove prve svirke u Zagrebu. Upravo zato publika ih je dočekala s neskrivenom emocijama i plesom do ranih jutarnjih sati.

Kraljevi downtempa su svih ovih godina na svoj specifičan način obradili brojne hitove elektroničke glazbe, dajući im novi nezaboravan štih, no u klubovima diljem svijeta nastupaju kao DJ-i sa svojim uigranim house i techhouse setom. Tako je bilo i u Laubi, koja je za ovu priliku pretvorena u veliki plesni podij na kojem je publika ponovila sjajnu atmosferu s prošloljetnog nastupa ovog dvojca na šibenskoj Tvrđavi svetog Mihovila.

Uspjehu cijele večeri doprinio je i Felver, nezaobilazni autoritet plesne glazbe na ovim prostorima. Jedan od najdugovječnijih domaćih DJ-a iskusno je držao napetost na podiju, isporučivši najbolje od elektroničke glazbe što nepogrešivo čini već gotovo 30 godina. Njegov trud i vještine i ovog je puta nagradila zahvalna i vjerna publika.

Pravi je spektakl priredio i poznati austrijski dvojac lichterloh koji je za ovu prigodu Laubu obojao u posebne svjetlosne instalacije. Ovi majstori vizualnih efekata osvijetlili su brojne partije i festivale na kojima su nastupale zvijezde elektroničke glazbe, a često to čine upravo na svirama Krudera i Dorfmeistera. Dekor koji su dizajnirali pratio je i vrhunski zvučni sustav provjerenog Brace Radovića s čak pet tona opreme. Sjajna glazba, legendarni izvođači, razdragana publika, savršeni zvuk i jedinstveni svjetlosni efekti rezultirali su čarobnom noći koja će se još dugo pamtiti.