U novom klubu Diamond kod Malinske od 20. lipnja nastupat će svjetske DJ zvijezde. Već početkom srpnja gostuju Roger Sanchez i Magdalena.

Kvarner sa svojim otocima dragulj je turističke ponude, a sada postaje i destinacija vrhunske zabave i noćnog života na sjevernom Jadranu. Iznad Malinske, nekad omiljenog mjesta za odmor bečke aristokracije, a danas jednog od jačih turističkih središta na Krku, u lipnju se otvara Diamond Club, nova meka za ljubitelje popularne elektroničke glazbe.

PR Foto: PR

Diamond nije samo destinacija zabave već i mjesto koje će obogatiti kulturnu ponudu otoka Krka i cijelog sjevernog Jadrana. Smješten na otvorenom u srcu Krka, lako je dostupan gostima iz cijele Hrvatske, ali i okolnih zemalja. Cijeli prostor kluba, građen kao arena sa stepenastom terasom, pretvara se u savršenu pozornicu za partyje elektroničke glazbe i druga zbivanja. I sve to s impresivnim pogledom na Kvarnerski zaljev.

Svečanosti otvaranja počinju 20. lipnja i potrajat će čak deset dana uz besplatan ulaz prva dva dana. Uz brojne atrakcije poput plesača i akrobata, publiku će kroz različite stilove elektroničke glazbe voditi domaći i regionalni izvođači kao što su Kosta Radman, Andrew Meller i Groove Masters. Sve će kulminirati u vikendu 1. i 2. srpnja kad nastupaju Roger Sanchez i Magdalena, predvodnici ljetnog vala DJ zvijezda u Diamondu.

PR Foto: PR

Od skromnih početaka u New Yorku kasnih 80-ih, Roger Sanchez došao je do statusa jednog od najpoznatijih house imena. Uz nastupe u najprestižnijim svjetskim klubovima, potpisuje i nebrojene hitove za utjecajne etikete kao što su Strictly Rhythm, One Records i Defected. Sanchez je DJ koji stalno unapređuje i redefinira house glazbu, ne zaboravljajući pritom svoje korijene.

I Magdalena, druga zvijezda koja će u prvom valu pohoditi Krk, znano je ime iz popularnih svjetskih klubova ili festivala kao što su Melt, Tomorrowland ili Sonus. Poznata je i po svojim sjajnim Shadows partyjima koji na prestižnim destinacijama ugošćuju vrhunske izvođače pružajući i pamtljivo vizualno iskustvo dekorom i svjetlosnim instalacijama.

Ni tu poslasticama nije kraj. Cijelog ljeta izmjenjivat će se mnogobrojne zvijezde elektroničke scene te popularni regionalni DJ-i, a sve to uz vrhunsko ozvučenje te svjetlosne efekte. Pomno birani izvođači, vrhunska produkcija iskusne ekipe organizatora te uređenje prema uzoru najboljih europskih klubova omogućit će svakom posjetitelju dojmljivo audiovizualno iskustvo. Diamond donosi novu posebnu dimenziju noćnog života u ovaj dio Jadrana!